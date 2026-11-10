Madre mexicana detenida por ICE gana su caso en una corte en Kentucky

La inmigrante con residencia permanente Martha Gutiérrez, de origen mexicano, ganó este martes 10 de noviembre su caso luego de que fue arrestada y detenida por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), reportó la pastora Julie Contreras.

Contreras, de la Iglesia Unidos Dando Esperanza, dijo en un comunicado que “después de meses en detención de inmigración, Martha Gutiérrez ha ganado una victoria legal mayor”.

Contreras dijo que un juez de inmigración en el estado de Kentucky rechazó la moción de deportar a Gutiérrez y ordenó que la orden de deportación contra ella sea anulada.

Pero, según Contreras, la mujer mexicana con familia en el área de Chicago permanece bajo custodia de las autoridades de inmigración mientras la corte espera saber si es el Departamento de Seguridad Interior (DHS) apela esta decisión del juez.

“Estamos extremadamente contentos con la decisión de la corte”, dijo Contreras a La Raza. “Pero nuestro trabajo aún no termina. Tenemos esperanza de que DHS va a respetar el fallo de esta corte, declinará apelar la decisión y le permitirá a Martha regresar a casa con su familia”.

Gutiérrez fue detenida en febrero de 2026 en el aeropuerto Midway de la ciudad de Chicago. Al pasar revisión en el aeropuerto, le dijeron a Gutiérrez que sobre ella pesaban dos cargos menores del año 1997, fue arrestada y luego detenida por ICE en un centro de detención en Kentucky. No se ha indicado públicamente la naturaleza de los cargos, pero en el pasado ella había podido viajar sin problema, según se informó.

La líder religiosa Contreras lamentó que la madre de familia aún no está libre.

“Nosotros ganamos la moción de poner fin a su caso de deportación, pero Martha aún no está libre,” finalizó Contreras.

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