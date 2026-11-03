Biggs adelante en la elección de la presidencia de la Junta de Educación de Chicago

Jessica Biggs, una exdirectora de escuela, se colocó en la delantera de la elección a la presidencia de la Junta de Educación de Chicago de este 3 de noviembre, de acuerdo con cifras preliminares de AP y la Junta de Elecciones de Chicago.

La elección del 3 de noviembre ha sido la primera vez que todos los miembros de la junta, un representante por cada uno de los 20 distritos, más la presidencia, se eligen por el voto ciudadano.

Biggs llevaba cerca del 49% de los votos frente a un 31% de Hilario Domínguez, apoyado por el Sindicato de Maestros de Chicago, quien fue el segundo más votado. Victor P. Henderson obtuvo cerca del 18% de los sufragios. Todo según las cifras preliminares disponibles al momento de redactar esta nota.

En un comunicado, Biggs afirmó en relación con su liderazgo en el resultado electoral que “esta es una victoria para todos aquellos que desean contar con una excelente escuela pública en cada comunidad. Y ha sido posible gracias a una amplia coalición de padres y educadores, familias trabajadoras y líderes religiosos, así como vecinos de todos los rincones de Chicago”.

“Las familias están cansadas del caos y la incertidumbre. Quieren estabilidad y quieren que esta junta vuelva a centrar su atención en nuestros alumnos. Quieren colegios en los que puedan confiar, profesores que cuenten con apoyo y líderes que den prioridad a los niños. A partir de enero, esta nueva junta, elegida en su totalidad, rendirá cuentas ante los ciudadanos de Chicago. Y yo nunca olvidaré para quién trabajo”, afirmó Biggs.

Domínguez, respaldado por el Sindicato de Maestros, se quedó en segundo lugar, pero candidatos apoyados por esa organización sindical habrían ganado la mitad de los 20 distritos de la junta, según proyecciones.

Los candidatos y distritos latinos

En el Distrito 3B, de mayoría latina y que abarca parte de los barrios de Humboldt Park, Logan Square, Belmont Cragin, West Town, Hermosa, Jason Dónes y el titular Carlos Rivas estaban virtualmente empatados con menos de 200 votos de diferencia a favor de Dónes con el 4% de los votos contados.

En otros distritos mayoritariamente latinos, al cierre de esta edición llevaba una ventaja sustantiva Norma Ríos Sierra en el Distrito 3A, que abarca partes de Avondale, Irving Park, Logan Square, Belmont Cragin, Hermosa y Albany Park; Emma Lozano en el Distrito 7A, que incluye porciones de South Lawndale, Near West Side, Lower West Side, Garfield Ridge y Archer Heights; y Yesenia López en el Distrito 7B, ubicado en partes de Brighton Park, Lower West Side, Archer Heights, Bridgeport, Gage Park, West Elsdon, Armour Square, McKinley Park.

Además, Ángel Gutiérrez, candidato en el Distrito 8A, que abarca partes de Ashburn, Garfield Ridge, Clearing, West Lawn, Chicago Lawn, West Elsdon, y Juan Ignacio González, en el Distrito 8B, que incluye partes de New City, Chicago Lawn, Gage Park, McKinley Park, Bridgeport, el Loop, Brighton Park, West Lawn, Near South Side y Armour Square, ambos distritos de mayoría latina, fueron declarados ganadores de sus contiendas, al ser los únicos candidatos en la boleta. En el Distrito 8B contendió como candidato write-in Alexander Ángeles, pero no logró votos significativos.

Otra candidata latina que también llevaba ventaja sustancial es Claudia Peralta en el Distrito 1B, que se ubica en partes de Portage Park, Dunning, Irving Park, Belmont Cragin, North Park, Montclare y Albany Park.

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