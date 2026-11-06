Le cayó el chahuiztli a Trump y los republicanos en las elecciones de medio término en EEUU

Le cayó el chahuiztli al titular de la Casa Blanca y a los republicanos el 3 de noviembre, día de las elecciones de medio término.

Chahuiztli, palabra náhuatl, significa “enfermedad de la hoja del maíz” y se refiere a un hongo microscópico, según el diccionario, que actúa como una plaga y ataca las hojas y los tallos de cultivos como el maíz, el trigo, la cebada, la avena y el centeno.

Este es un dicho muy popular en México. Decir “Nos cayó el chahuiztli” es decir nos pasó algo inesperado para lo cual no estábamos preparados,

Y para decirlo de otra forma, un tsunami azul arrasó con la mayoría que los republicanos tenían tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Como resultado de las elecciones, los demócratas ahora tienen el control y la mayoría en el Senado y de la Cámara de Representantes.

Pero no solo eso, las elecciones de medio término trajeron nuevos cambios al panorama político del país.

Para empezar, el abogado de ascendencia mexicana Xavier Becerra ganó la gobernatura del estado de California, el estado más poblado del país y con la quinta economía más grande del mundo.

Esta será la primera vez que un descendiente de mexicanos gobierne de nuevo a California, que era parte de México, desde el siglo XIX.

Y Gina Hinojosa, en el estado de Texas, le ganó la gobernatura a Gregg Abbott, un político republicano que se deleitó en enviar autobuses llenos de inmigrantes a ciudades santuario como Chicago.

Por primera vez en la historia del estado de Nuevo México, una mujer nativoamericana será la gobernadora. Ella es Deb Haaland, una demócrata y le ganó al republicano Gregory D. Hall.

Otra mujer nativoamericana en Minnesota ganó un escaño en el Senado en Washington, ella es Peggy Flanagan.

Y en Michigan Abdul El-Sayed, un demócrata, ganó un escaño en el Senado federal. Es el primer musulmán en ser parte del Senado.

Otro demócrata que logró hacer historia es James Talarico, quien le ganó al fiscal republicano Ken Paxton para ir al Senado en Washington DC.

Hace como 50 años que Texas no había enviado a un demócrata al Senado en Washington DC, pero ahora esa prohibición se quebró.

Cabe decir y agregar que el voto Latino en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, jugó un importante papel en estas elecciones.

Y ahora qué va a pasar, se preguntarán los lectores y los analistas de la política estadunidense.

Para empezar, ya Trump no tendrá el poder y el control que ha tenido desde 2025.

Muchas cosas van a cambiar y no por voluntad propia de los republicanos si no porque ya no hay más a donde ir o recurrir.

Ahora Trump es lo que se conoce como un “lame duck”, frase que se traduce como “un pato cojo”. Esto quiere decir que solo le restan dos años en su presidencia y no se puede reelegir.

Y ahora con una oposición que es más fuerte que él, el señor Trump tendrá que empezar a hacer unas concesiones para evitar que los demócratas se ofendan y quizás hasta lo quieran enjuiciar.

Por lo tanto, quizás la guerra en Irán termine pronto., quizás Trump les baje el volumen a las redadas de ICE y quizás los precios de la gasolina y de la canasta básica regresen a como estaban antes de la guerra con Irán.

No me malinterpreten, Trump aún está en el juego, pero ya no tiene las fichas que tenía antes de esta elección del 3 de noviembre cuando los republicanos controlaban ambas cámaras.

Y lo peor es que frente al chahuiztli y al tsunami azul que sorprendió a él y a los republicanos, varios de sus aliados pronto empezarán a brincar del barco de estado para salvar sus carreras políticas.

Eso de que Trump podrá vetar las medidas que los demócratas pasen en el Senado y en la Cámara de Representantes es solo un cuento de hadas. Ya no tendrá la fuerza moral de hacerlo y arruinar su legado, si es que aún tiene uno.