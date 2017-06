Las 30 mentiras de Trump que dificultan creerle otra vez

El presidente ha mentido hasta en procesos judiciales

El presidente Donald Trump tiene la tendencia de afirmar que dice la verdad, “es la verdad”, utiliza esa frase en forma constante, aunque ya se le ha descubierto en varias mentiras.

Varias de sus mentiras han sido descubiertas con el “fact check” del que ha sido objeto durante sus afirmaciones, en campaña y como presidente de los Estados Unidos, sobre cambio climático, política exterior de EEUU, inmigrantes, tratados internacionales y un largo etcétera.

Ahora, Tim O’Brien, editor ejecutivo de Bloomberg y autor del libro “Trumpnation: El arte de ser Donald”, escribió un artículo donde cuenta sobre las 30 mentiras que el republicano dijo durante un proceso judicial en su contra.

O’Brien da a conocer esta información, aunque no enlista todas la mentiras, luego de que el presidente Trump dejara entrever que hay grabaciones de sus coversaciones con James Comey, exdirector del FBI, quien incluso expresó en su audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado: “Dios mío, espero que haya grabaciones”.

Pero vayamos por partes. O’Brien contó que hace una década, sus abogados cuestionaron a Trump bajo juramento durante una deposición en un caso de difamación presentada en su contra por la biografía del también empresario, quien perdió el caso en 2011.

El periodista indica que el mandatario mintió 30 veces, en varios temas, durante la deposición a la que había sido sometido: su participación en desarrollo inmobiliario en Manhattan; el costo de membresía a uno de sus clubes de golf; el tamaño de la organización Trump; su riqueza; cuántos condominios había vendido, y si le pidió dinero prestado a sus familia para evitar una quiebra personal.

“Trump también mintió durante al deposición sobre la relación de sus negocios con figuras del crimen organizado. Cuando mis abogados le preguntaron si planeaba romper su relación con el desarrollador Feliz Sater, debido a sus vínculos con la mafia, Trump dijo que no lo había decidido. ¿Ha tenido sociedad con gente que usted sepa que son miembros del crimen?, le preguntaron mis abogados. ‘No, no he tenido’, respondió Trump”, narra O’Brien.

Luego explica que en los años 70, dos de los socios de Trump tenían relación con el crimen: Kenneth Shapiro, parte de la mafia en Filadelfia, y Daniel Sullivan, asociado a la mafia de negociadores de empleados.

O’Brien cree que Trump no tiene grabaciones de las conversaciones de Comey, porque cuando afirmó lo tenía grabado, pero, nuevamente bajo juramente, reconoció: “no tengo equipo para grabar”.