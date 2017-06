Paulina Rubio no está embarazada, dice tajante su novio Gerardo Bazúa

Son rumores, son rumores, asegura el novio de la "Chica Dorada".

En las últimas semanas no han parado de circular de manera intermitente rumores contradictorios acerca de un posible nuevo embarazo de Paulina Rubio y de la crisis que atravesaría su relación sentimental con el cantante Gerardo Bazúa, padre de su hijo pequeño Eros.

La pareja se encargó de desmentir hace apenas unos días de manera indirecta las especulaciones sobre su posible separación publicando una fotografía de ambos en Instagram tomada durante su escapada a un paradisíaco destino vacacional, en la que la chica dorada aparecía subida nada menos que a hombros de su compañero sentimental. Los más avezados quisieron interpretar esta imagen como una confirmación además de que la intérprete -madre de un niño llamado Andrea Nicolás junto a su exmarido Nicolás Vallejo- no estaba esperando un nuevo bebé, ya que esa posición no parecía la más adecuada o segura para una mujer en estado.

#Loveisintheair #mybirthdaymonth #familyfriends #newsongpaurubiosummer2017 A post shared by Paulina Rubio (@paurubio) on Jun 11, 2017 at 2:23pm PDT

Pues finalmente parece que dicha teoría estaba en lo cierto. El propio Gerardo -padre de otros dos niños fruto de una relación anterior- se ha encargado ahora de confirmar que su pareja y él no tienen previsto ampliar la familia en un futuro cercano.

“No, no, es que no está embarazada. Nos llama la atención y nos reímos mucho en la casa cuando vemos las noticias: nos embarazan y nos abortan. Si ya tuviéramos todos esos hijos [que nos atribuyen], llenaríamos un bus”, explicó el artista con una sonrisa en unas declaraciones a la prensa en las que tampoco cerró la puerta a esa posibilidad en un futuro. “Yo creo que si lo tuviéramos, pues qué bueno, y si no, también. Estamos tranquilos. A mí me parece que un bebé siempre es una bendición, sea niño o niña. Y ahora mismo estamos disfrutando mucho de nuestro hijos”, recalcó.

Aprovechando la improvisada entrevista, el cantante también quiso reprender discretamente a quienes se habían hecho eco de la noticia del supuesto embarazo de Paulina asegurando que sería el cuarto hijo para Gerardo, al considerar que esta afirmación no hace justicia a la relación que él mantiene con el primogénito de su pareja.

Muchas Gracias a @unnuevodia por invitarme a promover mi música y pasar una mañana muy bonita… 🤠🎤 #jerrybazua #sabes @telemundo A post shared by Jerry Bazua (@jerrybazua) on Jun 14, 2017 at 9:44am PDT

“Claro que Nico es mi hijo, lo quiero mucho y él a mí. Y mis hijos de sangre, qué te voy a decir de ellos. Como yo digo, son los míos, los tuyos y los nuestros. Aparte no pueden decir que va a ser mi cuarto hijo, porque yo ya tengo cuatro: Gerardo, Sebastián, Nico y Eros. El cuatro siempre ha sido mi número favorito”, matizó.