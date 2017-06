Continúa el “efecto Trump” en la frontera y el bajo número de apresados por cuarto mes consecutivo

Desde febrero se redujo notablemente el número de arrestos y el arribo de migrantes pidiendo asilo en la frontera sur, que activistas atribuyen a la retórica y acciones ejecutivas contra los inmigrantes del gobierno de Trump.

La baja en el número de personas apresadas cruzando ilegalmente la frontera sur de que se inició en febrero tras la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos continúa por cuarto mes consecutivo: el mes de abril fue el de más bajo número de arrestos de cualquier mes en los últimos cinco años.

Según cifras publicadas esta semana por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los arrestos de personas en la frontera subieron en mayo respecto a abril, como suele ocurrir en temporada, pero ambos meses siguieron siendo un 64% menos que el mismo período del año pasado.

En Mayo de este año -las cifras más recientes que han sido difundidas por CBP- la agencia arrestó o prohibió la entrada a un total de 19,967 personas en la frontera sur entre Estados Unidos y México, pero el mismo mes el año 2016, habían arrestado a 55,442 personas, un descenso de 64%.

Esto incluye a 5432 personas consideradas “inadmisibles” porque buscaron entrar legalmente o invocando medidas humanitarias y fueron rechazadas. De estos 212 fueron niños no acompañados y 1059 fueron familias con hijos pequeños.

En abril de este años se registró el número más bajo de “aprehensiones” en 5 años, 15,780 frente a 48,502 el mismo mes de 2016, incluyendo a 4649 “inadmisibles”, incluyendo 139 menores y 767 familias.

El gobierno de Donald Trump ha tomado crédito por el descenso en la inmigración no autorizada, alegando que son sus acciones y arrestos los que están creando el temor de los inmigrantes de cruzar ilegalmente la frontera.

No obstante, Trump no ha llegado aún a arrestar la cantidad de indocumentados por mes que fueron arrestados en los años del primer gobierno de Barack Obama, por lo que algunos activistas atribuyeron la baja a la retórica de Trump, más que a las acciones de ICE o CBP y a la acumulación de medidas de control migratorio que se han tomado a lo largo de los años. Esto último sin embargo no explica del todo la tremenda reducción, que se dio exactamente tras subir Trump al poder.

“Si, ha tenido un impacto la agresividad con la que está operando Trump”, dijo Benjamín Prado, coordinador del programa fronterizo US-Mexico del Comité de Amigos Americanos. “La retórica y la creciente criminalización y que también con el tiempo se ha hecho más difícil tener un empleo sin documentos, por los sistemas de verificación de empleo que se han implementado”.

Kevin Appleby del Center for Migration Studies dijo que en recientes viajes a México para analizar la situación de los migrantes o refugiados retornados, notó que la retórica dura ha tenido un efecto, especialmente las amenazas de separar a padres de sus hijos si piden asilo.

“Pero lo que aún está por verse es si esta tendencia permanecerá o volverá a subir el flujo”, dijo Appleby. “Creo que es muy pronto aún para determinar eso”.

El gobierno de Donald Trump ha pedido 100 millones de dólares extras en el presupuesto para reclutar, contratar y entrenar a 500 nuevos agentes de la patrulla fronteriza -la cuota inicial de 5000 que quiere contratar- a pesar de que actualmente cada agente de CBP está arrestando a menos de una persona en promedio por mes.