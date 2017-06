¿Demi Lovato se arrepiente de haber empezado a trabajar siendo una niña?

Durante una entrevista, la actriz contó cómo vivió creciendo ante las cámaras y el impacto que esto tuvo en su vida

Demi Lovato comenzó su carrera cuando tenía tan solo ocho años en el programa Barney & friends, y desde ese momento no paró. Antes de cumplir los 18 ya había participado en las series Prision Break, Just Jordan, As The Bell Rings y Sonny with a Chance, entre otras. Además, siendo una adolescente protagonizó películas como Camp Rock, Jonas Brothers: el concierto en 3D y Princess Protection Program.

Sin embargo crecer rodeada de fama y lujos, parece que no es algo que la actriz vea como una experiencia positiva, y durante una entrevista con Susanne Daniels para su portal de YouTube, confesó que hubiese deseado arrancar su carrera de más grande.

“Si pudiese elegir, no habría empezado tan pronto. La transición de estrella infantil a artista ‘mainstream’ no ha sido fácil. Tienes que encontrar tu propia identidad”, dijo Lovato sobre la contra de crecer en el ambiente. “Durante mucho tiempo te han moldeado y de repente tienes que definirte a ti misma, sin la guía de nadie y bajo la atenta mirada del mundo. Voy a cumplir 25 años, es un cuarto de siglo, pero siento que he vivido más de lo que debería”, reveló.

Como consecuencia de la presión, la actriz tuvo que luchar contra las drogas, la anorexia y la depresión. Hoy, hace ya cinco años que se encuentra sobria y elige mantenerse por este camino, contando con orgullo su historia.

“Siento que el día que estuve sobria por primera vez, fue el día en el que comencé a vivir, así que en realidad me gusta pensar que solo tengo 5 años“, dijo.

“Decidí contar mi historia y compartir todo por lo que he pasado para poder ayudar a otros. Muchas personas se me han acercado y me han dicho cosas tipo, ‘Mi padre está sobrio porque tú lo estás’, o ‘Estoy sobria gracias a ti’. Tiene muchísimo significado y me ha impactado mucho, no lo cambiaría por nada del mundo”.