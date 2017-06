Mira qué celebridades acompañarán a Raúl González en ‘Gran Oportunidad’

Además te decimos la fecha y horario de estreno

Ya es un hecho, desde el domingo 30 de julio a las 9/8 PM Centro, llegará a Telemundo ‘Gran Oportunidad’, un programa de entretenimiento, diversión y competencia para toda la familia presentado por Raúl González y producido por Don Francisco y su equipo.

El conductor, actor y empresario venezolano estará acompañado por grandes celebridades, para comenzar podemos confirmarte que su co-animadora será la guapísima mexicana Ana Lorena Sánchez. Además, el show contará con un jurado que serán los encargados de decidir quién se queda o no para la gran final, y ellos son: Alicia Machado, Alexis Valdés, Roberto Tapia y Noel Torres.

“Me siento sumamente afortunada de tener un padrino como Don Francisco en esta nueva faceta de mi carrera como conductora. Trabajar con Raúl González para mí es un sueño porque tengo un compañero que me apoya, que me ayuda, que me aconseja y que no me deja sola, me siento muy bien arropada. El programa está increíble, me divierto muchísimo”, nos dijo Ana Lorena en exclusiva.

Para Raúl González tener a Ana Lorena de compañera dice que es una bendición no solo por su calidad profesional, sino también por su dulzura como persona.

“Cuando se estaba buscando quién iba a ser la co-animadora, se estaba buscando eso que Don Mario me pedía a mí, una persona que fuese natural, orgánica, que fuese visceral y ella es una muchacha muy dulce, muy espontánea. Ella como actriz cuando yo le doy alguna indicación o la producción enseguida la agarra”.

También hablamos con los jueces quienes en exclusiva nos contaron cómo se sienten de estar en el programa.

Alicia Machado: “Yo estoy muy agradecida con Don Mario que me haya convocado para este show. Estamos en tiempos difíciles donde la gente no solo necesita una oportunidad para mostrar su talento, sino también demostrar su capacidad de trabajo, de adaptarse. Llevo muchos años estudiando musica y otras cosas y me da la oportunidad de aplicarlo, además de la experiencia que tengo como una persona con 22 años de carrera. Yo soy la única mujer del grupo, y me toca poner fuerte. Espero que el público no se lo tome a mal porque al final del camino es un personaje”.

Roberto Tapia: “Estoy muy contento, hay muchas sorpresas. Lo que me gusta del formato es que no solamente hay cantantes y bailarines, pueden demostrar de todo. Estoy agradecido de que con tantos compañeros en el medio buscando una oportunidad, la gente de Telemundo y Don Francisco me hayan elegido a mí”.

Noel Torres: “Coincido con el compa Roberto, estoy muy honrado y emocionado por esta gran oportunidad para mí. Poder ser juez, poder aportar, decidir, opinar sobre los talentos, creo que es un programa le va a dar mucho al público”.

Alexis Valdés: “Es algo diferente a lo que están acostumbrados a verme, aunque también aportaré muy humor como jurado. Estuve de invitado en ‘Don Francisco Te Invita’, y ahí fue donde Don Francisco me hizo la propuesta de ser parte del jurado”.

Además de tener una escenografía de última tecnología, la gran pregunta es ¿cómo funcionará el programa? Según nos confirmó Telemundo la dinámica es la siguiente: cualquier persona con una habilidad extraordinaria, no importa en qué, puede presentarse a los casting de búsqueda de talento que hace la producción de Don Francisco en conjunto con la cadena.

Una vez seleccionados, irán al show y tendrán 90 segundos para convencer al público presente y al jurado de que merecen ganar ese día y pasar a la semifinal. El que sea seleccionado se llevará 5,000 dólares con la posibilidad de ser el elegido final y quedarse con el premio mayor de 50,000 dólares.

El público que participe en el programa podrá rescatar con su voto a uno de los eliminados para que este pueda seguir en la competencia.

El programa también contará con un personaje de esos que son ya un sello en los programas en los que tiene gerencia Don Francisco. En este caso se trata del ‘Eliminator’, una especie de ser galáctico con un gran poder físico que se expresa en un extraño y misterioso lenguaje que sólo puede ser interpretado por Raúl González.

MIRA AQUÍ EL PRIMER ADELANTO DE ‘GRAN OPORTUNIDAD’: