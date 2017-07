Un FIAT 500 Serie F, fabricado entre 1965 y 1972 que se convirtió a los italianos en propietarios de automóviles y embajador mundial de ese país, pasó a formar parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de…

Un FIAT 500 Serie F, fabricado entre 1965 y 1972 que se convirtió a los italianos en propietarios de automóviles y embajador mundial de ese país, pasó a formar parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Y ahora para celebrar su 60 aniversario, se realizó un evento especial que honra su historia, el estilo y el diseño que lo hicieron famoso en todo el mundo.

“Si bien el Fiat 500 ha dejado indudablemente su marca en la historia del automóvil, es igualmente cierto que nunca ha sido solo un auto”, dijo Olivier François, director de la marca Fiat y director de Marketing del Grupo FCA. “En sus 60 años de historia, el FIAT 500 ha trascendido su manifestación material para entrar en el imaginario colectivo y convertirse en un icono, que ahora tiene el honor de haber sido certificado como tal al haber sido adquirido por el MoMA, como homenaje a su valor artístico y cultural”.

El modelo adquirido por el MoMA será un 500 serie F, el más popular de todos los 500, fabricado entre 1965 y 1972.

FIAT 500 Serie F, obra de arte al MoMa de New York

El “pequeño gran automóvil” de Fiat fue un éxito instantáneo en todo el mundo y los 18 caballos de fuerza de su motor de 499,5 cm3 le permitieron alcanzar una velocidad máxima de 59 millas por hora (95 km/h).

Se fabricaron más de 4 millones de unidades entre 1957 y 1975. Desde el Nuevo FIAT 500 a finales de los años cincuenta, hasta el Sport y luego el D, ambos más potentes, seguidos por el F, que ostenta el récord por número de vehículos producidos, pasando por el L más confortable y finalmente el R.

“El Fiat 500 es un icono de la historia del automóvil que alteró profundamente el diseño y la producción de automóviles”, dijo Martino Stierli, Director del The Philip Johnson Chief Curator of Architecture and Design del MoMA. “La inclusión de esta obra maestra sin pretensiones en nuestra colección nos permitirá ampliar la historia del diseño del automóvil tal como la cuenta el Museo”.

El Fiat 500 no es solo un símbolo de la propiedad de automóviles de masa. Con el tiempo, se ha convertido en un icono de estilo y diseño.

Un diseño inconfundible que ha inspirado la imaginación de artistas con interpretaciones elegantes, exclusivas y deportivas.

Ha logrado la hazaña de mantener su identidad, permaneciendo siempre joven durante más de 60 años de historia y estilos de vida, modas y sociedades.

Un automóvil de éxito, pero también un fenómeno cultural que ha sido un referente durante 60 años, sin pasar nunca de moda.

Con el lanzamiento de la nueva generación en 2007, los FIAT 500 aparecieron en una variedad de interpretaciones originales y geniales, tanto en versión dos volúmenes como descapotable, con un conjunto de extraordinariamente exitosas ediciones especiales (como el 500 by Diesel, el 500 Gucci y el 500 Riva).

El éxito está reafirmado por las cifras: el Fiat 500 es best-seller en Europa, ocupando el primer puesto en ocho países y entre los tres primeros en otros seis. La versión 2007 conquistó a más de 2 millones de conductores en solo 10 años y ha cosechado éxito tras éxito desde su debut, incluyendo Auto del Año y el premio de diseño “Compasso d’Oro”.

El 500 es el símbolo de la creatividad italiana que siempre ha inspirado a artistas y diseñadores de todo el mundo, convirtiéndose en un icono de la belleza y el arte. Ahora, da otro paso adelante transformándose en una obra de arte por derecho propio, acompañando a los otros grandes iconos del diseño italiano y, sin embargo, siendo siempre “Forever Young”.

¡Feliz cumpleaños 500!