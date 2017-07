¿Cómo llegar feliz al trabajo? Escucha en tu auto canciones tristes

Un estudio descubrió que la gente llega de mejor ánimo a la oficina si antes escucharon este tipo de música

A todo mundo le ha pasado que desde que te levantas de la cama, un sentimiento de tristeza y de desgana te invade, y la cosa empeora conforme avanzan los minutos y te alistas para irte a trabajar.

La cosa no mejora y peor aún, cuando vas en tu auto y te toma muchos minutos e incluso horas el poder llegar a tu oficina, lo cual finalmente repercute en tu rendimiento y productividad, pues no tienes las ganas o la motivación necesaria para desarrollar tus actividades.

Centrándose en este tema, Ford, junto con Spotify y la Universidad de Nueva York llevaron a cabo una investigación para descubrir qué cosa podría hacer que inicies con el mejor ánimo tu día e increíblemente, solo lo conseguirás si escuchas canciones tristes, emotivas o melancólicas mientras te trasladas a tu trabajo.

Los científicos que participaron en la investigación detectaron dos características clave en la música que en conjunto, pueden llegar a generar un cierto estado de ánimo en las personas, jugando un papel muy importante la “energía” que transmite determinada canción.

Esto, junto con el ritmo, el tempo y la valencia, provocan cierta emoción y sentimiento hacia una determinada canción, lo que puede ser a la vez un bálsamo que anime el recorrido, sin importan cuán tedioso pueda llegar a ser.

“Lo que resultó particularmente interesante fue que, en vez de ser las canciones ‘alegres’ las que levantaban el ánimo, las canciones emotivas y melancólicas también tenían ese efecto. Por supuesto, las canciones ‘tristes’ pueden hacernos sentir bien. Nos pueden recordar, por ejemplo, experiencias difíciles que hemos superado y de las que hemos aprendido”, indicaron los expertos de la Universidad de Nueva York que participaron en la investigación.

En seguida, te dejamos la lista de reproducción de canciones tristes y melancólicas utilizada en dicho experimento:

“Back to Black! – Amy Winehouse

“Black Hole Sun” – Soundgarden

“Chained To The Rhythm” – Katy Perry

“Don’t You Worry Child” – Swedish House Mafia

“The Final Countdown” – Europe

“Hometown Glory” – Adele

“Mr. Brightside” – The Killers

“Power” – Little Mix

“Shake It Out” – Florence + The Machine

“Summertime Sadness” – Lana Del Rey

“Titanium” – David Guetta, Sia

“Wake Me Up When September Ends” – Green Day

“The Winner Takes It All” – Abba