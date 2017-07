Ford F-150 Sport 4×4 2017 precio y video

Es muy probable que entre la extensa gama de productos Ford, el segundo más famoso sea el F-150, la camioneta pick up que durante décadas ha marcado la pauta, gracias a su diseño, planta motriz y a que es una…

Es muy probable que entre la extensa gama de productos Ford, el segundo más famoso sea el F-150, la camioneta pick up que durante décadas ha marcado la pauta, gracias a su diseño, planta motriz y a que es una de las camionetas más resistentes y versátiles del mercado.

Todas sus cualidades quedan más que demostradas gracias a los múltiples premios que ha ganado a través del tiempo. Entre los más recientes tenemos el premio como la Camioneta Más Comprada – Best Buy Kelley Blue Book 2017 y la presea que la acredita como la Mejor Camioneta de Tamaño Completo (Premios 10 Best, de la revista Car and Driver).

Podríamos pasar una eternidad mencionando las cualidades de la Ford F-150 Sport 4×4 2017, pero nos centraremos en sus aspectos más destacados, como por ejemplo su nuevo motor EcoBoost 3.5L V6 EcoBoost, que viene acoplado a una transmisión de 10 velocidades.

Rendimiento de Ford F-150 Sport 4×4 2017

Adicionalmente cuenta con una capacidad de remolque máxima de 12,200 libras. La transmisión fue revisada y mejorada para hacerla más eficiente gracias a una separación del embrague optimizada junto con acciones para reducir el arrastre. De esta forma, su rendimiento queda en 17 mpg en ciudad y 23 en carretera.

Todo lo anterior, junto con los tres cambios de sobremarcha y un rango de relación más amplia permiten a la Ford F-150 2017 obtener relaciones de eje trasero más bajos para mejorar el consumo de combustible a altas velocidades.

Entre los sistemas de seguridad con los que cuenta esta camioneta tenemos el Pro Trailer Backup Assist, el cual es de gran ayuda cuando tenemos que realizar maniobras con un remolque enganchado en la parte posterior.

Adicionalmente tenemos frenos ABS y sistema BLIS (Sistema de Información de Punto Ciego) disponible con alerta de tráfico cruzado y cobertura de remolque. El sistema BLIS te indica en el espejo exterior cuando detecta un vehículo en un punto ciego. Uno de los puntos más destacados de este sistema es que no solamente brinda cobertura para la camioneta, sino también para el remolque

Ford F-150 Sport 4×4 2017 Exterior

El aspecto exterior de la Ford F-150 Sport 4×4 2017 nos revela un look muy deportivo, acentuado por sus defensas pintadas al color de la carrocería, unidades principales Leds, parrilla de color negro mate, estribos y rines de aleación.

A nivel interior, cuenta con tapicería de cuero, sistema Sync y muchas ventajas más, propias de esta familia de camionetas legendarias.

Precio Ford F-150 Sport 4×4 2017: $52,105.