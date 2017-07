La colombiana Sofía Gómez Uribe consigue un nuevo récord mundial de apnea

¡Lo logré! ¡Nuevo Récord Mundial en Peso Constante con Bialetas 83m! I did it! New WR in CWT Bifins 83m! I want to thank @johnnydeep110 because without you this wouldn't have been possible. You are the one that keeps me up when I feel I can't do it. ❤❤❤ And thank you to all of you who where here helping us make this possible Jon Fane, Rob, @sayalokahi, Juani, Travis, @_kalindi, @elvijar007 También a todos los que me apoyaron, a la Fundación Sofía Perez de Soto, @bbva_colombia, @alchemy_hellas @oceanerfreediving @dominicawatersports Photo by @_kalindi Y por último pero no menos importante, a todos ustedes que me han enviado mensajes positivos, MUCHAS GRACIAS! And last but not least, to all of you who have been sending me positive energy, thank you! #girlswhofreedive #BBVAconSofia #worldrecord #recordmundial #freediving #apnea #cmas #bifins #deepdiving #divefest #dominica

A post shared by Sofía Gómez Uribe (@sofigomezu) on Jul 5, 2017 at 2:11pm PDT