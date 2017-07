Ana de Armas sorprende posando topless junto a una amiga

La guapa actriz cubana ha encendido la esfera virtual con unas imágenes en las que posa a bordo de un barco junto a Aleida Torrent

A su paso por España, el país en que se instaló tras abandonar su Cuba natal y donde conoció la fama gracias a la serie ‘El Internado’, la guapa Ana de Armas ha aprovechado la ocasión para reencontrarse con viejos amigos y disfrutar de un merecido descanso antes de que arranque oficialmente la gira promocional de su próximo gran proyecto cinematográfico, la esperada ‘Blade Runner 2049’.

Tras su viaje relámpago a París para acudir a varios eventos de la Semana de la Alta Costura, la actriz puso rumbo a la Costa Brava para recargar las pilas y broncearse. Desde ese enclave privilegiado, Ana no tardó en subir las temperaturas en la esfera virtual compartiendo en Instagram dos imágenes en las que su buena amiga, la también intérprete Aleida Torrent, y ella aparecen a bordo de un barco y sin la parte de arriba del bikini, aunque tapándose el pecho con los brazos para sortear la política en contra de los desnudos de la red social.

“Exprimiendo la vida”, se limitó a escribir en su perfil para ilustrar la imagen, que Aleida también incorporó a su tablón, añadiendo: “Exprimiendo la vida, dice Ana de Armas, y yo no podría encontrar una expresión mejor”, aseguró junto al hashtag ‘Love you like crazy‘, que se traduce al español como ‘Te quiero con locura’ y que deja patente la estrecha amistad que une a las dos artistas.

Squeezing life! ☀️💕 @aleidatorrent Una publicación compartida de Ana de Armas (@ana_d_armas) el 7 de Jul de 2017 a la(s) 5:36 PDT

Esta no es la primera ocasión que Aleida hace una aparición en las redes sociales de la famosa actriz, ya que recién llegada a Barcelona para presentar junto a Ryan Gosling la secuela de ‘Blade Runner’, Ana compartía una foto de ambas posando muy sonrientes, y que en aquel momento tituló: “My badass angel!”. Estas menciones parecen haber disparado la popularidad de Aleida según se desprende de la última publicación que ha compartido ella misma.

“No podría empezar la semana de mejor manera. 3.000 gracias a todos los que me siguen”, aseguraba junto a otra imagen suya y de Ana, en referencia a su número de seguidores; algo más de tres mil personas.