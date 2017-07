Video: sacados a rastras del Capitolio por protestar en contra del “Trumpcare”

Una gran sorpresa se llevaron los senadores republicanos este lunes cuando manifestantes se tomaron sus oficinas para entregar un claro mensaje: “la ley de salud que promueven matará a mucha gente”.

Activistas de todo el país acudieron en masa a las oficinas de varios representantes para expresar su consternación por el proyecto de ley que entre muchas cosas nocivas propone importantes recortes a Medicaid. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso este controversial proyecto, con el cual se espera eliminar el Obamacare, dejará a 22 millones de personas sin seguro de salud en los próximos 10 años.

La policía no suscito en arremeter contra los manifestantes y sacarlos violentamente del lugar para luego arrestar a 80 de los manifestantes. Muchos de ellos, con sus manos esposadas unas a otras, lanzaban arengas an frente de las oficinas de los diferentes senadores republicano que apoyan el “Trumpcare”.

Los videos compartidos en las redes sociales en los que los manifestantes gritaban: “Usted está matando a la gente! Se está matando sistemáticamente a las personas!” y “La salud es un derecho humano” se hicieron rápidamente virales en la redes sociales.

Los manifestantes se congregaron simultáneamente en 13 lugares distintos de las oficinas de la Cámara y el Senado, según la portavoz de la policía del Capitolio, Eva Malecki.

Los que más sufrieron de las protestas fueron el senador Ted Cruz del estado de Texas, Jeff Flake de Arizona y Rob Portman, de Ohio, a los que les gritaron fuertes consignas en contra del proyecto mientras contaban sus historias personales de cómo los cambios propuestos les afectarían radicalmente sus vidas.

Cruz, Flake y Portman también se habían enfrentado a este tipo protestas en sus estados de origen durante el receso del Congreso de la semana pasada. Un manifestante fue detenido después de hacer comentarios amenazantes frente a la oficina del senador Flake en Tucson, Arizona.

Por su parte, reporta reportó la revista Time, 15 manifestantes fueron detenidos después de dos días de protestas en la oficina del senador Portman en Ohio. Tedo Cruz también se enfrentó a un numeroso grupo de manifestantes en un desfile en McAllen, Texas.

Anti-GOP health care bill protesters arrested outside @JeffFlake‘s office: “You are killing people! You are systematically killing people!” pic.twitter.com/SAw1COhCJp

— Frank Thorp V (@frankthorp) July 10, 2017