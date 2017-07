Salma Hayek compartió el secreto de su belleza y no es lo que esperabas

La mexicana transforma los remedios caseros de su abuela en un revolucionario tratamiento facial.

La polifacética Salma Hayek ha vuelto a sorprender a todos sus fans con su nuevo proyecto llamado ‘Blend it Yourself’, una línea de batidos a base de frutas y verduras orgánicas que a su vez sirven como mascarillas faciales. La actriz, que lleva desde 2008 colaborando con la compañía especializada en zumos depurativos ‘Juice Generation’, ha rescatados los consejos de belleza que le daba su abuela en su niñez para sacar al mercado este curioso producto.

“Mi abuela estaba muy interesada en los ingredientes naturales. Era como una bruja-médico, como una experta en cosmética. Cuando desayunábamos, cogía todas las sobras -papaya, yogurt, miel, nueces- y las mezclaba, para luego ponérselas en la cara. Crecí con eso y según me iba haciendo mayor me di cuenta de que no era lo normal, ¡pensaba que todo el mundo se hacía mascarillas con las sobras!”, ha relatado tan divertida como siempre al portal de noticias The Hollywood Reporter.

En vista del radiante aspecto que luce la protagonista de ‘Frida’ a sus 50 años, los remedios caseros que tanto éxito tienen en su familia deben ser efectivos, ya que como ella misma ha confesado, en su caso son su mejor arma para contrarrestar los efectos negativos de su ajetreado estilo de vida.

“Tengo muchos problemas con la inflamación porque viajo mucho en avión. Cuando me aplico el batido en la cara, me calma la irritación y sigue trabajando aún cuando me he quitado la mascarilla. Puedes sentir la suavidad, la textura y cómo se estira la piel”, ha confesado al mismo portal.

En su tarea para promocionar su última aventura empresarial, la mexicana también ha bromeado con la idea de que este producto puede ser el perfecto regalo de San Valentín, aunque se desconoce si su esposo François-Henri Pinault tomará buena nota al respecto.