A unos días del Apertura 2017, el América del “Piojo” Herrera “no está listo”

El DT de las Águilas no pudo ocultar que su equipo no está preparado para encarar el torneo que arranca el próximo sábado, precisamente ante el verdugo de esta tarde

CARSON, Calif.- A menos de una semana para el arranque del torneo de liga, el América del “Piojo” no está listo.

Así quedó reflejado en el duelo ante los Gallos Blancos, que se impusieron a unas Águilas que lucieron bien, pero solo por su galante uniforme y el gran apoyo que tuvieron en la tribuna de una mancha amarilla que no dejó de apoyar antes, durante y después de los 90 minutos de juego.

Con un excelente cobro de penalti de Emmanuel Villa y un cabezazo certero de Hiram Mier, el Querétaro despachó 2-0 al América y levantó la SuperCopa MX en el StubHub Center.

En el primer partido oficial de su segunda etapa como timonel del conjunto de Coapa, Miguel Herrera salió con el que podría ser su cuadro de lujo, incluyendo al par de jugadores que arrastró de Xolos: Guido Rodríguez y el joven defensor Carlos Vargas. Pero no fue suficiente ante un equipo del Jimmy Lozano, mucho más trabajado y que sin ser arrollador pudo llevarse una cómoda victoria.

“No hicimos un buen fuego… ha sido nuestro talón de Aquiles el balón parado”, dijo Herrera en conferencia de prensa tras el partido. “Nos faltaron los argumentos para darle la vuelta al partido, carecimos de ideas, hay que trabajar mucho y estos no enseña que el equipo no está listo”.

Al minuto 12, el “Tito” Villa fusiló a Agustín Marchesín y desde el manchón penal puso ganar a los Gallos Blancos.

El segundo gol llegó en la parte complementaria en un tiro de esquina. Hiram Mier se elevó entre dos defensores azulcremas y conectó un frentazo sólido que envió el balón a besar la red.

Lejos de esperarse una clara reacción de las Águilas, como ya es costumbre en los equipos del “Piojo” Herrera, el América no pudo encontrar la fórmula para abrir la última línea del rival. No bastó con el colmillo de Oribe Peralta y la potencia del “Chino” Romero adelante, o la habilidad del joven Diego Lainez por la banda izquierda.

Herrera no descartó, tras ver que no existe aún el funcionamiento deseado, el agregar algún refuerzo a sus filas, pero dijo que eso no hay que analizarlo en el calor de un partido perdido.

“Hay que sentarse tranquilo, pensar bien las cosas y sentarse con la directiva para ver qué es lo que sigue y ver qué es lo que podemos traer”, explicó el “Piojo”.

El América empezó a empujar sobre el final del juego y fue hasta el 80′ que tuvo una clara en un disparo de larga distancia de Guido Rodríguez que reventó el poste de Volpi.

De esta manera, el Querétaro consiguió su segundo título en Primera División, esta vez de la mano de un DT joven que ha venido a refrescar el dominó de entrenadores del fútbol mexicano, como es Lozano, que saboreó la victoria en su primera final disputada.

“En la medida que tengamos resultados vamos a tener más oportunidades, no es fácil jugársela con un técnico joven”, explicó Lozano tras el juego.

América recibe a Querétaro el próximo sábado en el arranque del Apertura 2017.