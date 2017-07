Donald Trump vuelve a hacer historia, y no de la buena

Cada vez se desinfla más la aprobación del desempeño del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, revela una nueva encuesta del Washington Post/ABC News.

El 36% de los encuestados aprueba el desempeño del presidente, mientras el 58% desaprueba su gestión a seis meses de haber llegado a la Casa Blanca, unos niveles que no había visto ningún presidente en los últimos 70 años.

Gerald Ford es el mandatario que más se le acerca a la impopularidad de Trump con una aprobación de 39% al terminar sus críticos primeros seis meses en febrero de 1975. Gerald Ford asumió el cargo después que Richard Nixon renunciara tras el escándalo de Watergate.

El índice de aprobación general de Trump ha caído de 42%, al llegar a sus primeros 100 días de gobierno al 58%, de acuerdo al último sondeo. Esta cifra lo hace romper un record y por ende hacer historia.

La nueva encuesta también muestra que el 48% de los estadounidenses dicen que “desaprueba firmemente” del desempeño del presidente.

Como ya es costumbre horas después de que fue publicada la encuesta Trump salió a defenderse en Twitter.

“La encuesta de ABC/Washington Post, a pesar de que casi el 40% no es malo en este momento, fue la encuesta más inexacta en época de elecciones!” dijo el Trump.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017