El hijito de Silvestre Dangond le robó el show en pleno concierto

Este fin de semana pasado Silvestre Dangond pudo cumplir uno de sus sueños: dar un concierto y casa llena en el American Airline Arena, uno de los lugares más codiciados por los cantantes de todo el mundo.

Sin embargo, su hijo más pequeño José Silvestre ‘Bebé’ Dangond terminó robándose el show cuando subió a cantar ¡Y bailar! junto a su padre.

Este concierto fue realmente un sueño hecho realidad para Silvestre, quien quería presentarse en AAA desde la primera vez que visitó Miami.

“El concierto fue tan memorable… Sentí una energía increíble allí y todo el mundo estaba tan feliz, al igual que yo… Había esperado mucho tiempo para cantar mi música aquí y esto sólo fue posible gracias al apoyo de mis increíbles ‘Silvestristas’. Todos, incluyéndome a mí, estábamos pasando un rato tan maravilloso, ¡que yo no quería que el concierto se acabara!”, explicó feliz Silvestre.

Durante el recital, Dangond presentó muchos de los éxitos como ‘Me Gusta, Me Gusta’, ‘Niégame Tres Veces’, su nuevo sencillo, ‘Por Un Beso De Tu Boca’ y el clásico: ‘Ya No Me Duele Más’. El artista también sorprendió a sus fans con invitados especiales, Nicky Jam, con el que interpretó ‘Materialista’ y Nacho, quien se presentó por medio de un videochat para entregarle al público un mensaje especial.