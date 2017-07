Rafa Márquez aún no es director técnico, pero en el Atlas es el que manda

Los 'rojinegros' afinan detalles para su debut en el Apertura 2017 y lo hacen de la mano del 'Kaiser' michoacano, quien apoya al 'Profe' Cruz

GUADALAJARA, México – Su trayectoria y su conocimiento lo avalan, por eso dentro de la cancha asume el rol de técnico. Ubica, ordena y lidera. Es Rafael Márquez, a quien respetan e idolatran en Atlas.

El canterano Brayan Garnica manifestó que el michoacano refuerza al timonel José Guadalupe Cruz con aportes tácticos, en los recorridos de las líneas y en consejos fuera de la cancha.

“Es otro director técnico dentro del terreno de juego que nos ayuda bastante y cada quien tiene su función. Rafa es muy importante en nuestro esquema, es el que nos lidera, nos aporta grandes cosas, no sólo en lo futbolístico también en lo mental“, dijo Garnica.

El juvenil ya tiene cinco torneos en la Primera División, por eso Márquez le dice que a esta altura ya se la tiene que creer. Por lo pronto, Garnica será titular el sábado contra el León, en el debut del Atlas en el Apertura 2017.

“Siempre me dice que soy muy importante para el equipo, que puedo dar mucho más y que tengo que creérmela, que soy un gran jugador y que no importa mi físico, que lo que importa es mi futbol. Ayuda bastante al equipo y siempre me motiva a dar más y a hacer más cosas”, detalló.

Los Zorros tuvieron una sesión de video este miércoles antes del entrenamiento.

El “Profe” Cruz afinará su oncena inicial, en la que aún tiene dos dudas: quién acompañará a Stiven Barreiro en la central y quién estará como volante por izquierdo, si Fidel Martínez o Juan Pablo Vigón.