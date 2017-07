Jorge Luis Pinto afirma que la Copa Oro está diseñada para que México juegue la final

El Tri no le da miedo al técnico de Honduras, la Concacaf y su 'preferencia' por el balompié azteca, sí

A horas de que se lleve a cabo el partido de cuartos de final de la Copa Oro entre las selecciones de México y Honduras en Phoenix, el estratega de los ‘catrachos’, el colombiano Jorge Luis Pinto, hizo declaraciones polémicas al periodista mexicano de Fox Sports y Récord, Rubén Rodríguez.

Pinto fue enfático en que no le asusta enfrentarse contra el Tri dirigido por su compatriota Juan Carlos Osorio, pero que sí le da miedo “que el torneo (Copa Oro) esté diseñado (por la Concacaf) para que México llegue a la final“.

De primera impresión no se sabe si el señor Pinto habla de anteriores ediciones o si de plano no ha visto jugar a este representativo verde en el torneo, en el que no se ayudan ni entre ellos.