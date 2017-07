Demi Lovato presume su encuentro con Neymar entre rumores de romance

Después de que el jugador se animara a cantar una canción de ella en las redes, Demi lo fue a visitar tras un partido

Hace unas semanas, Neymar se animó a lanzar en las redes su versión casera de la canción “Sorry Not Sorry” de Demi Lovato. Desde su auto, entonó algunas estrofas de su ídola y le envió un beso sin saber que la devolución no sería sólo un “me gusta” de parte de la cantante. Este fin de semana, la ex estrella de Disney se presentó en un partido del FC Barcelona para saludar personalmente a su fan más famoso.

Con una camiseta del Barça, Demi fue al MetLife Stadium de Nueva Jersey donde el equipo español jugó un amistoso con la Juventus y se sacó una foto con el futbolista que sonreía a más no poder.

En un tuit de la cuenta oficial del club se puede ver la foto de ambos. La artista también publicó una foto, pero desde su Instagram Stories en donde se la ve de espaldas mostrando su nombre grabado en la camiseta con el número 11, posición con la que juega Neymar en el campo.

Debido a esto estallaron los rumores que indican que hay una relación muy cercana entre ellos, más aun teniendo en cuenta que el brasileño desde hace más de un mes se separó de la actriz Bruna Marquezine y que Demi cortó en mayo con su quien era su novio, un joven que practica las artes marciales y coincidentemente es oriundo de Brasil.