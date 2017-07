Video: Las emotivas palabras de una novia el día de su boda a su hijastro que te harán llorar

Emily Leehan ha demostrado que las madrastras no son malas como nos lo han hecho creer los cuentos

En las últimas horas, un video ha conmovido a varios usuarios de Internet y de las redes sociales, ya que se trata de un momento muy especial que se vivió en una boda celebrada entre una sargento y una aviadora, ambos miembros de la Armada de Estados Unidos, que deja atrás esa imagen dura e inquebrantable de quienes llevan a cabo esta labor.

Josua Newville y Emily Leehan decidieron dar el sí definitivo luego de varios años de relación. Al momento de que cada uno dijera sus votos, Emily tuvo un hermoso detalle, ya que centró su declaración de amor en Gage, el hijo que tuvo el novio en una relación anterior.

“Quiero que estés a salvo y que hagas todo lo posible y seas una buena persona…”, dijo la novia al pequeño, quien no pudo aguantar la emoción y comenzó a llorar, abrazando tiernamente a su madrastra.

“No llores bebé… Eres un chico muy especial. Eres muy inteligente, guapo y amable con los demás… Quizá no te haya dado el regalo de la vida, pero la vida seguramente me dio el mayor regalo que eres tú”, sentenció Emily, mientras los invitados a la boda aplaudían ante este increíble gesto que muestra que las madrastras no siempre son malas como en los cuentos.