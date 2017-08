Mayweather cambia una regla que ayudará a McGregor

Al irlandés y su fuerte pegada le viene muy bien esta noticia

La sensación que dejó la gira de promoción de la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor fue que el excampeón puso todas las condiciones a su favor para el pleito que tendrán el 26 de agosto en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Sabiendo de la fuerte pegada de la que presume el irlandés, el “Money” puso como condición que la pelea fuera pactada en 154 libras y no 147, como en sus últimos combates,para que de esta manera se usaran guantes de 10 onzas.

Además, Floyd pidió que los guantes no fueran de la marca mexicana Cleto Reyes, ya que están rellenos de crin, el pelo grueso que crece en el cuello de los caballos, y no de espuma como los de la marca Grant que ha seleccionado Mayweather y que acolchonan el impacto y favorecen los goles rápidos, una de las virtudes de Mayweather.

Sin embargo, tras darse a conocer lo anterior en la gira, y quizá para impulsar la venta de boletos que no va muy bien, al parecer Mayweather ha cambiado de opinión cuando falta menos de un mes para la pelea.

“McGregor hay que pelear con guantes de 8 onzas”, dice una imagen que publicó Mayweather en redes sociales y que acompañó con un mensaje.

“No creas lo que oyes en los medios. No creas lo que oyes en los blogs. Si no viene directamente de mí, entonces no es cierto. Le estoy diciendo McGregor ‘vamos a pelear con guantes de 8 onzas’. McGregor puede pelear con cualquier marca que prefiera. Yo usaré guantes Grant de 8 onzas. Cualquier ventaja que McGregor necesite para sentirse más cómodo en el ring, estoy dispuesto a aceptarla. Vamos a darle a los fanáticos del boxeo y de la MMA lo que quieren ver”.

Esto es una gran noticia para McGregor, que por lo menos no verá su pegada disminuida por el colchón de unos guantes más pesados.