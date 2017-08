Legisladores de Nueva Jersey respaldan legalizar la marihuana en EEUU

Varios legisladores demócratas de Nueva Jersey respaldan la propuesta del senador Cory Booker

La propuesta del senador federal por Nueva Jersey, Cory Booker, para poner fin a la prohibición de la marihuana en el país fue respaldada hoy por varios políticos demócratas en ese estado, entre ellos el candidato a gobernador, Phil Murphy.

“La prohibición de la marihuana ha sido contraproducente. Ha arruinado innumerables vidas en Nueva Jersey y en todo el país, ha desperdiciado miles de millones de dólares en recursos para cumplir la ley y ha hecho que nuestras calles sean menos seguras”, dijo el senador estatal de Nueva Jersey, Nicholas Scutari, presidente del Comité Judicial.

Scutari es autor de la propuesta de ley para legalizar la posesión y el uso personal de pequeñas cantidades de esa droga para las personas mayores de 21 años que además crearía un impuesto, pero prohíbe su siembra en los hogares particulares, a lo que se opone el saliente gobernador republicano Chris Christie.

Ocho estados han legalizado la marihuana recreativa: Colorado, Washington, Oregón, Alaska, California, Maine, Massachussetts, Nevada, a lo que se suma el distrito de Columbia.

La propuesta de Scutari, en manos del Comité Judicial que realizó su primera audiencia el pasado 19 de junio, es parecida a la ley de Colorado que entró en vigencia en 2014, a donde viajó un grupo bipartito de legisladores el año pasado para conocer de primera mano su impacto.

“Como estado y como país, no podemos darnos el lujo de sacrificar la seguridad pública y los derechos civiles de nuestros residentes al continuar las políticas ineficaces y derrochadoras de la marihuana”, dijo el senador, también coautor de la ley que autorizó el uso de la marihuana con fines médicos.

El senador ha argumentado que su legislación traerá ingresos al estado, como en Colorado, que registró $1,300 millones de dólares en ventas médicas y al por menor en 2016.

Scutari felicitó a Booker, exalcalde de Nueva Jersey, por “tener el coraje” de asumir la legalización a nivel federal.

“Me alegro de que tengamos un socio en el esfuerzo por poner fin a nuestras fallidas leyes de drogas y un fuerte defensor de la legalización en el Congreso”, agregó.

El aspirante demócrata a gobernador en las elecciones del próximo noviembre aseguró por su parte que las leyes vigentes en Nueva Jersey sobre la marihuana “han fracasado en nuestras comunidades, principalmente entre los jóvenes y las personas de color, al quedar marcados con un récord criminal”.

Murphy destacó que la legislación de Booker “promueve la justicia social”.

La propuesta de Booker, que presentó hace tres días, también encontró apoyo en otros funcionarios electos en Nueva Jersey y de organizaciones como la Drug Policy Alliance, la Law Enforcement Action Partnership, la National Organization for the Reform of Marijuana Law y la New Jersey CannaBusiness Association.

Booker ha argumentado en defensa de su propuesta que una convicción por drogas hace difícil encontrar trabajo, licencias para establecer un negocio, no puede obtener subvenciones de becas federales ni vivienda pública o bonos para alimentos y destacó que la mayoría de los arrestos se realizan en comunidades pobres.

La propuesta enfrenta una legislatura y administración dominada por republicanos, que se oponen.