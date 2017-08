Angélica Vale hizo enojar a los cubanos por su personaje de Yurisleisvy

¿Diversión o estigma?

Ahora que Adamari López está de vacaciones, la mexicana Angélica Vale le ha puesto su simpatía y originalidad a Un Nuevo Día de Telemundo, sin embargo su personaje Yurisleisvy dividió opiniones y levantó cierta polémica, especialmente entre la comunidad cubana.

Hoy le damos la bienvenida a nuestra nueva jefa de piso, Yurisleisvy 😅🤣 @angelicavaleoriginal ¡Bienvenida Yurisss! A post shared by Un Nuevo Día (@unnuevodia) on Aug 9, 2017 at 4:10am PDT

Yurisleisvy es una supuesta productora originaria de Cuba que habla con fuerte tono caribeño, con un volumen alto y dando órdenes al por mayor. Aunque hay muchos seguidores del programa que festejaron la caracterización de Vale, otros aseguraron que se trata de un personaje que profundiza los estigmas.

La multifacética Yurisleisvy también tiene talento para la cocina. Mira la receta completa en nuestra página de Facebook 🍚🍗 A post shared by Un Nuevo Día (@unnuevodia) on Aug 9, 2017 at 6:02am PDT

“Se pasó @angelicavaleoriginal , demasiado chillona y sobreactuado la verdad se me hace una falta de respeto, muy mal por el programa solo de las cubanas hace esas parodias, que falta de respeto”, expresó una persona sobre la actuación de “La Vale”.

“No me gusta ese persona muy gritón y fastidioso”, “Que pena esa mala imitación de nosotras las cubanas , todas no somos así, empezando por Rashel que es tan profesional y nada vulgar wow se pasó”, “Y porque no imita a un mexicano bien borracho, de repente le queda mejor”, fueron otros de los comentarios negativos que se pueden observar en la cuenta de Instagram de la emisión matutina.

Así encontramos a Yurisleisvy y @chefjames , muy románticos mientras @elchapo_oficial nos deleitaba con su nuevo sencillo #EmergenciaEnLaCiudad ♥️♥️♥️ @angelicavaleoriginal A post shared by Un Nuevo Día (@unnuevodia) on Aug 9, 2017 at 5:45am PDT

Los seguidores de la hija de Angélica María salieron en su defensa.

“Como les afecta que Vale haga su trabajo es una IMITACION”, “Angélica t felicitó cambiaste el programa para bien tienes q repetir mira la variedad d latinos. Lo demás q se mueran d envidia”, “Los que critican son una bola de gente acomplejada. Q pereza los comentarios mal intencionados. Si no son así los@cubanos no se generaliza. Ella simplemente está imitando a 1% de la población de Cuba no se sientan ofendidos”, expresaron otros literalmente en la red social.

Conociendo más a Yurisleisvy 💁🏻 🇨🇺 @anamariacanseco @angelicavaleoriginal Mira el video completo en nuestra página de Facebook A post shared by Un Nuevo Día (@unnuevodia) on Aug 9, 2017 at 4:30am PDT

Angélica tiene un talento natural para la imitación, que incluso la ha llevado a programas especializados como “Parodiando”. Verónica Castro e incluso su mamá, han sido personificadas con gran precisión por ella.

¿Qué opinas?