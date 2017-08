Chloë Grace Moretz manda poderoso mensaje a Ivanka y Melania Trump

Esto dijo la estrella de Hollywood

La famosa actriz de “Kick Ass” y “If I Stay”, Chloë Grace Moretz, les mandó un mensaje a la “primera hija” Ivanka Trump y a la primera dama Melania Trump: “Las mujeres merecen un mejor modelo a seguir”.

Vayamos por partes, la joven estrella de Hollywood apoyó abiertamente a Hillary Clinton y reconoce que no conoce a la hija del president de Donald Trump y acotó: “Sólo puedo hablar sobre lo que veo y me entristece”.

En una entrevista a Variety como parte de una serie sobre jóvenes estrellas de la Meca del Cine, Grace Moretz considera que lo proyectan Ivanka y la primera dama Melania no le gusta.

“Odio ver el modo en que Melania es tratada – Creo que es tratada de muy mala forma, y odio ver a una mujer que no es respetada por su propio esposo, y a una hija que no ve que es despreciada por su padre. Creo que es realmente triste. Creo que ellas son producto de la manipulación mental. No puedes ver el bosque entre los árboles, cuando estás tan dentro”, expresó.

En 2016, Grace Moretz acudió a la Convención Nacional Demócrata para apoyar a Clinton, igual que Meryl Streep y Katy Perry.