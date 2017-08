Hyundai Elantra GT 2018 precio y todos los detalles

Más bajo, más ancho y más largo, el totalmente nuevo Hyundai Elantra GT 2018 salió a la venta con su estilo europeo y gran dinámica de manejo, con un precio base a partir de los $19,350. Disponible ya en todos…

Más bajo, más ancho y más largo, el totalmente nuevo Hyundai Elantra GT 2018 salió a la venta con su estilo europeo y gran dinámica de manejo, con un precio base a partir de los $19,350.

Disponible ya en todos los concesionarios Hyundai de todo el país, este nuevo hatchback, que se basa en el modelo Hyundai i30 del mercado europeo, se ofrece en dos modelos; el Elantra GT o el más potente y divertido de conducir GT Sport.

Entre las características principales del Hyundai Elantra GT 2018, se destacan:

Una presencia más imponente, más baja y más ancha

Estilo europeo

Casi 25 pies cúbicos de espacio de almacenamiento detrás de los asientos traseros

Luces de rodamiento diurno LED, de disposición vertical, estándar

Pantalla de audio de ocho pulgadas, estándar, con integración Apple CarPlay y Android Auto

Control de climatización de doble zona, disponible

Faros delanteros LED de proyección baja y alta, disponibles

Recarga inalámbrica para “smartphone”, disponible

Arranque por control remoto Amazon Alexa Blue Link

Componentes de calefacción o calor por Blue Link

Continúa leyendo para conocer todos los detalles y precio del …

Hyundai Elantra GT 2018

Diseño y estructura

Con muy limpias proporciones, líneas de carácter fluidas, y una rejilla delantera con diseño en forma de cascada que capta la atención de todos, el nuevo Hyundai Elantra GT 2018 tiene una imagen de mucha clase y sofisticación.

Su postura, más baja, más ancha y más larga le da un carácter deportivo, en que muestra que estilo europeo se encuentra con la afianzada actitud y habilidad norteamericana.

Y es algo en nada ligero, ya que más de la mitad de la estructura (53% de la misma) está hecha de acero avanzado de alto calibre, una cantidad que casi duplica la empleada en el auto de la generación saliente.

Y todo ha sido amalgamado con un poco más de 367 pies de adhesivo estructural. Todo ello se combina para hacer el Elantra GT más rígido, más fuerte y más ligero al mismo tiempo. Para ser más específicos, es 22% más rígido que la generación anterior del Elantra GT y la carrocería pesa 61 libras menos.

Eso se acopla a un coeficiente de deslizamiento de 0.30, haciendo que el GT se sienta sólido, eficiente y suave a la vez.

Potencia, eficiencia y manejo deportivo

El Hyundai Elantra GT 2018 se puede equipar dos opciones de motor de cuatro cilindros en línea: el eficiente motor de 2.0 litros de inyección directa de gasolina , que produce 162 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión manual de seis velocidades o una automática, también de seis cambios.

También está disponible el Hyundai Elantra GT Sport 2018 con motor turbo de 1.6 litros que se encuentra también en el Hyundai Elantra Sport, y que produce 201 caballos de fuerza y 195 libras de torsión por pie lineal. En esta versión también está disponible la transmisión manual de seis velocidades, o una automática de siete velocidades con caja de doble embrague.

Aprovechando al máximo la nueva estructura que es más rígida y fuerte, Hyundai hizo sus Test Drives del Elantra GT en las instalaciones del legendario circuito Nürburgring Nordschleife en Alemania.

Tras cientos de vueltas de pruebas, los ingenieros de Hyundai analizaron todo en lo que respecta a desplazamiento, manejo y durabilidad.

Todo esto resultó en una afinación de la suspensión que se siente tirante, pero al mismo tiempo muy cómoda, minimizando los deslizamientos no deseados de la carrocería y maximizando al mismo tiempo la absorción del impacto en el timón.

En el Hyundai Elantra GT Sport la barra de torsión de la suspensión trasera se cambia por un diseño de enlace múltiple, totalmente independiente, llantas estándar de 18 pulgadas y aleación y rotores del sistema de frenos más grandes al frente y en la parte trasera, para una mayor diversión cuando hay que hacer giros en la marcha.

En general, durante una conducción acelerada por una carretera, o transportando su bicicleta de montaña hasta lo más alto de un cañón, el Hyundai Elantra GT 2018 está listo para cumplir con su misión.

Lujo y tecnología

Si bien las dimensiones exteriores efectivamente se equiparan con la mayoría de los “hatchbacks” compactos o vehículos de puerta trasera, los elementos ergonómicos y componentes inteligentes del Elantra GT 2018 hacen que el espacio interior sea muy cómodo para cinco personas y mucho más.

De hecho, con 96.5 pies cúbicos de volumen para pasajeros y casi 25 pies cúbicos de volumen de carga, y con los asientos traseros doblados hacia adelante, el Elantra GT brinda un espacio de carga, más que suficiente para cualquier familia.

Además cuenta con opciones para el interior como asientos de piel, pedales de aleación y control de climatización de doble zona.

Hyundai también incluyó elementos nuevos para mantener al cliente cómodo y seguro, incluyendo el equipo de audio opcional Infinity Premium Audio con Clari-Fi™, los sistemas Apple CarPlay™ y Android Auto™, y recarga inalámbrica para el teléfono celular.

Todo eso además de una larga lista de componentes estándar tales como una pantalla de audio de 8 pulgadas y ruedas de aleación de 17 pulgadas.

En cuanto a la seguridad, el Hyundai Elantra GT está disponible con varios sistemas que generalmente sólo se encuentran en vehículos de lujo muy caros, tales como Control de crucero inteligente (Smart Cruise Control) con capacidad de arranque y parada, Frenado automático de emergencia con detección de peatones (Automatic Emergency Braking with Pedestrian Detection), Ayuda para mantenerse en el carril (Lane Keep Assist), Ayuda para mantener la atención (Attention Assist), Ayuda para luces altas (High-Beam Assist), y Detección del punto ciego con alerta de tráfico trasero (Blind Spot Detection with Rear Cross-traffic Alert).

Hyundai Elantra GT 2018 con Blue Link y acceso a Amazon Alexa

El Huyndai Elantra GT 2018 cuenta también con el sistema Blue Link de Hyundai, con el que se han realizado más de 25 millones de arranques por control remoto desde su estreno en 2011.

Si bien el arranque por control remoto es una excelente opción para enfriar la cabina en las altas temperaturas del verano, la mayoría de estos arranques tienen lugar en climas fríos durante los meses de enero, febrero y marzo.

De hecho, el Arranque por control remoto Blue Link con Control de la climatización (Blue Link Remote Start with Climate Control) es tres veces más popular durante el invierno.

Con esto en mente, los ingenieros de Hyundai han realzado el componente de Arranque por control remoto con Control de la climatización (Remote Start with Climate Control) para incluir el control del descongelador del parabrisas trasero y los espejos laterales con calor en la aplicación móvil de Blue Link. Estas nuevas funciones debutan con el lanzamiento del Elantra GT 2018 y estarán disponibles en otros modelos en el futuro.

Para un nivel de conveniencia máximo, cuando se trata de arrancar un vehículo en una gélida mañana de invierno, Hyundai cuenta con su nueva capacidad Blue Link para Amazon Alexa.

Esta función opera cuando un cliente simplemente le pide a un equipo habilitado con el sistema Alexa, como un Amazon Echo o Dot, que arranque su auto.

La interacción suena como esto: “Alexa, dile a Blue Link que arranque mi auto a 80 grados”.

Para enviar las órdenes a vehículos Hyundai mediante el sistema Alexa, los usuarios deberán habilitar la capacidad Blue Link en su aplicación Alexa disponible en equipos iOS, Android y Fire; y después hacer un enlace con su cuenta Blue Link existente dentro de la aplicación Alexa.

Los mandos de voz solamente se pueden enviar a los vehículos Hyundai después que Alexa le pida a los propietarios su Número de identificación personal Blue Link -Blue Link Personal Identification Number (PIN).

Info entretenimiento, audio, video, GPS y Tráfico HD

El Hyundai Elantra GT 2018 también estrena la nueva generación del sistema de info entretenimiento Hyundai AVN 5.0, que cuenta con un procesador mejorado para una mayor efectividad de respuesta, así como con una pantalla de ocho pulgadas, una pulgada más que la del Elantra GT de generación anterior.

Utilizar las teclas de preselección con AVN 5.0 es muy fácil, ya que los canales AM, FM y SiriusXM están ahora combinados en una sola pantalla.

También se ha agregado una focalización de visión más amplia en los mapas de navegación, y los conductores pueden ahora obtener información del flujo del tráfico y la información de los incidentes en la vía sin tener que pagar por una suscripción a través de HD Radio.

Hyundai Elantra GT 2018, ¿Me lo compro?

El Hyundai Elantra GT 2018 tiene como principales modelos de competencia al Ford Focus SE y al Mazda3 Sport.

A continuación, la lista oficial de precios base (Manufacturer´s Suggested Retail Price, MSRP) para el Hyundai Elantra GT 2018:

Hyundai Elantra GT 2018 con motor de 4 cilindros y 2.0 litros y transmisión manual de seis cambios: $19,350

con motor de 4 cilindros y 2.0 litros y transmisión manual de seis cambios: $19,350 Hyundai Elantra GT 2018 con motor de 4 cilindros y 2.0 litros y transmisión automática de 6 cambios con sistema SHIFTRONIC®: $20,350

con motor de 4 cilindros y 2.0 litros y transmisión automática de 6 cambios con sistema SHIFTRONIC®: $20,350 Hyundai Elantra GT Sport 2018 , motor de 4 cilindros Turbo GDI de 1.6 litros y transmisión manual de seis cambios: $23,250

, motor de 4 cilindros Turbo GDI de 1.6 litros y transmisión manual de seis cambios: $23,250 Hyundai Elantra GT Sport 2018, con motor 3 4 cilindros Turbo GDI de 1.6 litros y transmisión automática de 7 cambios con sistema EcoShift®, doble embrague y SHIFTRONIC®: $24,350

Para comparar esta es la lista de precios de la competencia: