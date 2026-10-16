“Quiero que cada estudiante reciba la educación de calidad que Chicago promete ofrecer”: Alexander Ángeles

Alexander Ángeles es un candidato singular por su juventud y perfil. De apenas 18 años y recién graduado de high school, Ángeles se postula como candidato fuera de la boleta (por escrito o write-in) para representar al Distrito 8B de la Junta de Educación de Chicago en las elecciones del 3 de noviembre con una perspectiva basada en su reciente experiencia como estudiante de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) y representante estudiantil en el Consejo Escolar Local (LSC).

Ángeles se graduó de la escuela secundaria en junio y anteriormente se desempeñó como representante estudiantil en el LSC de su escuela, donde, según dijo, cuestionaba regularmente a los administradores sobre el uso de los fondos escolares y abogaba por una mayor participación de los estudiantes en la toma de decisiones.

Su campaña se enfoca en aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en CPS, reducir el tamaño de las clases, mejorar los alimentos y las instalaciones escolares, ampliar los servicios de educación bilingüe y especial y destinar más recursos a las escuelas de los vecindarios.

En una entrevista con La Raza, Ángeles dijo que su reciente experiencia como estudiante de CPS le da una perspectiva que, según él, hace falta en la Junta de Educación. (Esta entrevista fue editada por extensión y claridad).

Muchos votantes todavía no están familiarizados con estas elecciones. Mientras Chicago hace la transición a una Junta de Educación completamente electa, ¿qué le gustaría que los votantes del Distrito 8B supieran sobre la junta y por qué es importante esta elección?

Esta elección es muy importante porque la junta toma decisiones importantes sobre el distrito y sobre cada escuela de Chicago, incluyendo el presupuesto, las políticas y los contratos con proveedores que afectan directamente a los estudiantes todos los días.

Aunque los votantes no tengan hijos en CPS, siguen pagando impuestos que ayudan a financiar al distrito. Es importante que todos sepan qué está haciendo la junta en cuanto a las decisiones financieras, los contratos y cómo CPS está gastando el dinero.

Esta elección afecta a todos, lo crean o no y lo sepan o no. Es importante que los votantes decidan en función de los valores y de las cosas en las que quieren que CPS gaste su dinero.

¿Qué lo motivó a postularse y cómo influye su experiencia como representante estudiantil en el Consejo Escolar Local en lo que usted aportaría a la junta?

No creo que ningún candidato deba ser elegido simplemente porque no tiene oposición. Quería darle a los votantes una verdadera opción porque merecen escuchar diferentes perspectivas.

Me gradué de la secundaria en junio y fui representante estudiantil en mi Consejo Escolar Local. Incluso en el LSC estábamos muy divididos sobre algunos temas. Yo sentía que estaba del lado de los maestros, de la voz de los estudiantes y de una postura progresista, y siempre tenía preguntas para la administración: ¿A dónde va el dinero? ¿Por qué no está llegando directamente a los estudiantes? ¿Por qué estamos gastando dinero en esto?

Siempre quise que hubiera transparencia y rendición de cuentas dentro de la administración porque, a veces, la administración decía una cosa, pero los estudiantes sentían el impacto de otra manera.

Ya tenía esa experiencia como estudiante, y sigo escuchando a adultos en la junta decir: “Esto es lo mejor para los estudiantes”. Pero ¿cómo se puede saber realmente qué es lo mejor para los estudiantes sin alguien que los represente y que haya vivido esa experiencia recientemente?

Creo que esa es la experiencia poco común que aporto. Ningún otro candidato de toda la Junta de Educación tiene una experiencia estudiantil tan reciente. Sé qué necesitan los estudiantes, qué funciona con ellos y qué funciona para ellos.

Otra cosa que inspiró mi campaña fueron mi hermano menor y mi ahijado. Mi mamá es una persona muy trabajadora y, como mi hermano mayor y yo trabajamos, nos preocupamos por asegurarnos de tener comida porque a veces ni siquiera tenemos tiempo de llegar a casa para comer.

Mi mamá siempre tiene prisa por llegar a casa porque mi hermano menor llega de la escuela con hambre. Siempre le pregunto: “¿Por qué no comes el almuerzo de la escuela?”. Y él me dice que es terrible.

No es solo él. Muchos estudiantes de CPS deciden no comer el almuerzo escolar porque no les gusta. Eso es algo que quiero cambiar.

Mi ahijado también aprende de una manera un poco diferente. Necesita más tiempo y paciencia para aprender, y es difícil que reciba el apoyo que necesita porque hay tantos estudiantes en el salón que el maestro no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Incluso con un asistente de maestro, sigue siendo muy difícil.

No creo que eso sea justo. Hay muchos estudiantes en CPS que no pueden recibir el mismo apoyo que otros. Si tuviéramos clases más pequeñas, sería más fácil que los maestros trabajaran individualmente con los estudiantes y se tomaran el tiempo para enseñarles de una manera que funcione para ellos.

El Distrito 8B incluye a muchas familias latinas e inmigrantes. ¿Qué puede hacer CPS para apoyar mejor a estos estudiantes y familias, particularmente en cuanto a la educación bilingüe, el acceso a recursos y las preocupaciones sobre la aplicación de las leyes migratorias?

En las escuelas secundarias imprimieron unas tarjetas pequeñas que los estudiantes podían llevar a casa. Eran postales con información sobre sus derechos, y creo que fue una muy buena idea porque los estudiantes podían llevárselas a sus padres.

También había lugares seguros a los que los estudiantes podían acudir, con personal y seguridad alrededor para asegurarse de que no hubiera agentes de inmigración cerca.

Pero cuando se trata de tener a un policía en los terrenos de la escuela, creo que ahí se llega un poco demasiado lejos.

En cuanto a los servicios bilingües, definitivamente creo que tenemos que ampliarlos y destinarles más fondos. Mi distrito tiene una gran población latina y de habla hispana, no solamente de origen mexicano, sino también de otros países.

Necesitamos ese apoyo adicional para ofrecer clases de español y programas bilingües en nuestras escuelas.

Pero no se trata solamente de la educación bilingüe. También tenemos que enfocarnos en la educación especial y asegurarnos de tener maestros que sean expertos en sus áreas y puedan enseñar de manera efectiva.

Al mismo tiempo, no podemos esperar que los maestros hagan más y simplemente darles menos recursos. También tenemos que brindarles el apoyo que necesitan para poder hacer el trabajo que les apasiona.

CPS enfrenta importantes presiones presupuestarias. ¿Qué debe hacerse para garantizar que las escuelas del Distrito 8B tengan los recursos que necesitan?

En este momento, CPS solo está recibiendo el 73% de los fondos que el estado de Illinois ha recomendado que debería recibir para financiar sus recursos. Eso me preocupa porque me pregunto dónde está ese otro 27%.

Se trata de trabajar con los legisladores locales y estatales para asegurarnos de conseguir ese financiamiento adicional en Springfield.

Tengo un tío que tiene un negocio y, cuando yo era pequeño, me llevaba a la tienda y me enseñaba sobre el manejo del dinero. Cuando el negocio tenía dificultades, tenía que recortar algunos gastos, pero siempre tenía que mantener lo que estaba funcionando.

Para los estudiantes y los maestros, lo que funciona es asegurarnos de tener suficientes consejeros y trabajadores sociales, mantener las clases pequeñas y ofrecer mejores alimentos en las escuelas. Esas cosas funcionan. Realmente ayudan a los estudiantes.

Necesitamos saber a dónde va cada dólar y asegurarnos de que esos fondos lleguen directamente a los estudiantes y a los maestros que los apoyan.

Necesitamos transparencia y rendición de cuentas, y quiero trabajar duro y comunicarme con los legisladores estatales para conseguir ese financiamiento adicional porque podría hacer una gran diferencia.

Si es elegido, ¿cuáles serían sus principales prioridades y qué cambios quisiera que las familias vieran en sus escuelas durante su mandato?

Mi principal enfoque sería proporcionar los recursos que los estudiantes necesitan. Más específicamente, necesitamos reducir el tamaño de las clases.

Por mi experiencia y por lo que he hablado con otros estudiantes, no creo que el tamaño de las clases sea un problema tan grande en la escuela secundaria. Pero en las escuelas primarias… es un problema enorme. Puedes entrar a un salón y ver a 30 estudiantes con un solo asistente de maestro. Incluso así, no es suficiente.

Quiero asegurarme de que cada estudiante reciba la educación de calidad que Chicago promete ofrecer.

También tenemos que asegurarnos de que los estudiantes estén bien alimentados porque no se puede aprender con el estómago vacío. He visto a niños comer una rebanada de pizza, tomar una caja de leche, ir al recreo y después vomitarlo todo. Eso no está bien.

Tenemos que asegurarnos de que los almuerzos escolares sean equilibrados y que los estudiantes realmente puedan comerlos.

Otra cosa es que, en lugar de tratar de cerrar escuelas, necesitamos mejorar las escuelas de los vecindarios, especialmente en el South Side. Ese es un gran problema porque el distrito que representaría está en el South Side y las escuelas del South Side no reciben tanto financiamiento como las del North Side.

Hay edificios donde se va la electricidad y las paredes se están desprendiendo. No tienen los recursos adecuados. Tenemos que concentrar los fondos en hacer que esas escuelas sean más modernas y seguras.

La gente dice que la matrícula está disminuyendo y pregunta por qué los padres no quieren enviar a sus hijos a estas escuelas. Una razón es que los edificios son viejos y no dan una buena primera impresión.

Si queremos aumentar la matrícula, tenemos que asegurarnos de que esas escuelas den una buena primera impresión.

¿Hay algo más que le gustaría que los votantes del Distrito 8B supieran sobre su campaña?

Esta es una campaña por escrito (write-in), así que mi nombre no aparecerá en la boleta. Si los votantes escriben mi nombre completo, Alexander Ángeles, en la boleta, ese voto contará para mí.

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