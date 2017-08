Ex de Aaron Carter niega haber roto con el por ser bisexual

La chica se defiende de quienes la critica por haber roto relación con el cantante

Poco después de revelar en un comunicado a través de la esfera virtual que era bisexual, el cantante Aaron Carter confirmaba además que la relación de un año que mantenía con su entonces chica, la fotógrafa Madison Parker, había llegado a su fin. Según dio a entender el propio artista en varias declaraciones, la ruptura se había producido justo después de que le confesara su orientación sexual, algo que aparentemente ella no había aceptado.

Ahora la joven ha querido desmentir dolida que esa fuera la verdadera razón por la que su noviazgo llegó a su fin, para defenderse así de todos aquellos medios o admiradores del intérprete que le han colgado la etiqueta de homófoba.

“Mi ruptura con Aaron no tiene nada que ver con que sea bisexual. Que hayamos decidido seguir caminos separados no es una sorpresa, es algo que ya se veía venir desde hacía un tiempo y era lo mejor para ambos. Algunos de mis mejores amigos y de mis seres más queridos son parte de la comunidad LGBTQ, una gente que amo y apoyo con todo mi corazón, y que [el portal] Out.com o cualquier otro quiera tildarme de ‘homófoba’ es abominable, me duele y no podía ser menos cierto“, ha asegurado tajantemente al portal E! News.

Thriving A post shared by MADPICS (@madpics) on Aug 7, 2017 at 12:12pm PDT

En lo que sí coincide la versión de los hechos de Aaron y Madison es en su mutuo deseo de seguir manteniendo los mismos niveles de respeto y cariño que definieron su convivencia como pareja. En ese sentido, la guapa estadounidense tiene solo buenos deseos para su exnovio tanto en el plano profesional como en el ámbito más personal, especialmente ahora que ha decidido vivir una vida honesta tanto consigo mismo como con sus fans.

“Le he mostrado todo mi apoyo a Aaron y a su carrera y estoy feliz por él, viendo que tiene el valor de vivir su verdad. Romper con alguien no es fácil para nadie, pero espero que podamos seguir adelante de la forma más tranquila y respetuosa posible. Le deseo todo lo mejor”, ha afirmado para el mismo medio.

That bath was just what I needed A post shared by Aaron Carter (@aaroncarter) on Aug 11, 2017 at 5:48pm PDT

Por su parte, el hermano de Nick Carter ha optado por afrontar esta nueva etapa de su vida con optimismo y humor, ya que solo unos días después de su separación de Madison el intérprete ya ha expresado su interés en dos figuras públicas tan populares como lo son Tom Hardy y Chloë Grace Moretz, habiéndole incluso propuesto salir a cenar a esta última por Twitter tras leer en una entrevista que había sido fans suya en la infancia. Además, el que fuera ídolo juvenil está centrado actualmente en la producción del que será su primer disco en quince años, del que ya sacó su primer sencillo, ‘Løvë’, el pasado mes de enero.