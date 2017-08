Esto lo dejaría sin la “Green Card” e incluso sin la ciudadanía

Luego de la caótica semana que se vivió tras la controversia que suscitaron los actos de violencia en Charlottesville, Virginia, muchos se preguntaron hasta que punto el gobierno de los Estados Unidos revisa las afiliaciones de potenciaciones residentes y ciudadanos de EEUU con grupos de extrema derecha.

Si bien es conocido del extenso cuestionario que hay que llenar a la hora de aplicar a la residencia o ciudadanía no se conocía hasta que punto se buscaba detener los deseos migratorios de personas con este tipo de afiliaciones.

Tan es así que el propio senador demócrata del estado de Illinois, Dick Durbin señaló que el Departamento de Servicios de Inmigración de Estados Unidos USCIS tiene un esquema de verificación concreto al respecto.

Según afirmó el congresista en su cuenta de Twitter, publicano un aparte del formulario USCIS, la autoridad migratoria en EEUU examina las afiliaciones de las personas que pretenden quedarse legalmente en este país con partidos totalitarios, extrema derecha o grupos de odio, con el fin de negarla a aquellos que las tengan.

US Immigration screens potential immigrants & naturalization applicants for affiliations with Nazi/totalitarian parties. (Via @immlawACHall) pic.twitter.com/3i8GP0JuIQ

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) 16 август 2017 г.