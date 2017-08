Temen que ICE llegue a las escuelas públicas

Hay cerca de 20,000 oficiales de policía ubicados dentro de escuelas en todo el país

A medida que crece el número de departamentos de policía que colaboran con ICE defensores pro inmigrantes y abogados temen que esta alianza termine por llevar una extensión de las autoridades migratorias a cientos de escuelas en todo el país.

En la actualidad cerca de 20,000 oficiales de policía están ubicados dentro de escuelas de todo el país para ayudar a mantener la seguridad de estos planteles educativos. Estos oficiales son empleados por la policía local o agencias del sheriff e históricamente tienen pocos vínculos con las autoridades de inmigración, según informa the74million.org

Sin embargo luego de la implementación de las políticas migratorias de Donald Trump las autoridades federales de inmigración estarían ganando una posición más fuerte en las escuelas de Estados Unidos.

Así lo dejó claro la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) luego de los hechos en la escuela Bellport High en Long Island, Nueva York el mes pasado.

Allí las autoridades escolares acusaron a varios adolescentes de mostrar signos o símbolos asociados con la pandilla de la Mara Salvatrucha (MS-13). Esta colaboración entre las autoridades escolares y ICE llevó a que dos estudiantes fueran detenidos y otros más suspendidos. Lo peor de todo fue que antes de que los cargos fueran confirmados por las autoridades migratorias, los estudiantes fueron enviados por ICE a centros de detención, sin el conocimiento de sus padres.

Por su parte las ordenes ejecutivas firmadas por Trump en enero de este año impulsaron el programa 287 (g) que instruye y capacita a los departamentos de policía locales para que tengan funciones de autoridad migratoria. Hoy ICE cuenta con un total de 60 condados en todo el país bajo el programa 287 (g), casi el doble del número antes de que Trump llegara al poder.

Dado que algunos de estos departamentos de policía, con este nuevo poder migratorio, también desplegan oficiales a las escuelas publicas de sus localidades, abogados y activistas de derechos civiles temen la llegada de ICE a las escuelas de muchos lugares del país.

Oficiales y padres de familia temen una linea directa entre las autoridades escolares y aquellas con funciones de autoridad migratoria gracias al 287 (g). La preocupación se extiende a la inscripción en las escuelas, lo cual podría crear base de datos y rastros que expongan el status migratorio de los estudiantes y sus familias ante las autoridades federales.

En California como reporta el informe de the74million.org hay alrededor de 250,000 niños indocumentados inscritos en escuelas públicas del estado, con al menos 750,000 de ellos con al menos un padre indocumentado.

Es por esta razón que alrededor de 60 escuelas del estado de California han adoptado resoluciones para proteger a los estudiantes indocumentados de esta delgada linea entre la policía local, la seguridad de la escuela y los agentes de ICE.

Aunque desde 1982 la Corte Suprema dictaminó que todos los niños en Estados Unidos tienen el derecho legal de asistir a las escuelas públicas, independientemente de su condición migratoria, al igual que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas ha mantenido desde 2011 una política que evita operaciones o actividades de control dentro de las escuelas, el temor no deja de ser latente.

Por su parte una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Jennifer Elzea dijo a The Guardian que la administración de Donald Trump está “comprometido en garantizar que las personas que deseen participar en actividades o utilizar los servicios prestados en cualquier lugar sensible son libres de hacerlo sin temor o vacilación”, aunque añadió que las autoridades ya no tienen ningún tipo de categoría de extranjeros no exentos de ser potencialmente deportados.