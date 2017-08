Test Drive Chevrolet Bolt EV Premier adelante del Tesla Model 3

El Test Drive Chevrolet Bolt EV Premier 2017 que hicimos en Miami durante una semana, fue otra excelente oportunidad para apreciar las virtudes de uno de los mejores autos eléctricos del mercado. En semanas recientes estuvimos al volante del BMW…

El Test Drive Chevrolet Bolt EV Premier 2017 que hicimos en Miami durante una semana, fue otra excelente oportunidad para apreciar las virtudes de uno de los mejores autos eléctricos del mercado.

En semanas recientes estuvimos al volante del BMW i3 y del Nissan LEAF, que por ahora son los modelos de competencia directa para el Bolt EV y como hay que esperar varios meses para ver al Tesla Model 3 en las calles, esta versión del auto 100% eléctrico de Chevrolet tiene claras ventajas sobre el resto.

La principal ventaja es su rango de independencia de hasta 238 millas por carga total de batería, con lo que lidera por ahora el nuevo mercado de autos eléctricos.

El diseño exterior del Chevrolet Bolt EV tiene cierto parecido con una SUV compacta, pero cuenta con cinco puertas, estilo hatchback, lo que le da capacidad para hasta cinco pasajeros y gran utilidad por su amplio espacio de carga con un total 16.9 pies cúbicos de capacidad.

A pesar de que el paquete de baterías de 288 celdas representa 23% del peso total (3,588 libras), su volumen no afecta el espacio interior gracias a que está ubicado debajo de los asientos.

La imagen general se puede vincular con el resto de los modelos de Chevrolet, el Bolt EV tiene su look propio para enfatizar sus características de auto eléctrico, con detalles únicos.

Por ejemplo, en el frente se destaca el hecho de que no tiene una parrilla “normal” ya que no tiene radiador y el motor eléctrico no requiere el mismo sistema de enfriamiento. En su lugar, tiene un panel corrido que le da un aspecto futurista.

El interior lo que más llama la atención es la descubrimos muchos detalles de buen gusto, como la calidad y texturas de los materiales, hasta la pantalla táctil de 10.2 pulgadas – la más grande de todos los modelos Chevrolet -, en la que se proyecta toda la información de todos los sistemas del vehículo y es compatible con los sistemas Apple Car Play y Android Auto.

Para este modelo, Chevrolet decidió no integrar un sistema de navegación sino que permite a los usuarios accesar los servicios de aplicaciones como Google Maps.

Al igual que otros productos GM, Chevrolet Bolt EV 2017 cuentan con hotspot con conexión 4G LTE y el servicio OnStar.

Detrás del volante, el panel de instrumentos digitales cuenta con una pantalla LCD de 8 pulgadas, donde está disponible toda la información pertinente de la carga de la batería y de la velocidad.

La experiencia de manejo del Chevrolet Bolt EV Premier2017, sorprende por varias razones, incluyendo su capacidad para acelerar de 0 a 60 millas por hora en solo 6.5 segundos y alcanza velocidad máxima de 93 millas por hora.

Todo esto gracias a que, como pasa con todos los autos eléctricos, toda la potencia y torsión del motor (200 hp / 150 kW / 266 libras de torsión por pie lineal – 360 Nm) está disponible en cuanto se pisa el acelerador.

Debido a que el tren motor no produce las explosiones y el ruido del sistema de tubos de escape, la cabina del Bolt EV se mantiene en silencio en todo momento, lo que contribuye a una experiencia de manejo totalmente diferente.

Otro de los factores que quizá pueda sorprender a los que manejan un auto eléctrico por primera vez es el sistema de recarga de batería que va asociado a los frenos y hace sentir que la aceleración inicial sea más pesada.

Para cargar las baterías del Chevrolet Bolt EV 2017 se puede optar por dos sistemas: uno de tipo portátil que se incluye con el auto y que se conecta a una toma de corriente casera de 120 volts. En este caso, la carga total de las baterías tomará un tiempo aproximado de 14 horas.

Existe un cargador más potente, el cual puede ser conectado a una red de 240 volts, con el que la carga completa tardará aproximadamente nueve horas para dar un rango de independencia de hasta 238 millas.

Por supuesto, las cifras totales de independencia dependen de diversos factores, como el estilo de manejo, las condiciones de la carretera e incluso la temperatura, pero después de una semana de manejo, el conductor va aprendiendo a calcular sus recorridos y distancias, y sobre todo a ubicar los puestos de recarga más cercanos a la caso o el lugar de trabajo.

El sistema de navegación puede ofrecer información al respecto con lo que se elimina cualquier ansiedad para el conductor, junto a los datos que el propio auto va ofreciendo en cada viaje.

El rendimiento según los cálculos de la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA) es de 128 MPGe (equivalente a un motor de gasolina) en ciudad y 110 en carretera.

Test Drive Chevrolet Bolt EV Premier 2017 ¿Me lo compro?

El Chevrolet Bolt EV 2017 salió a la venta este año con un precio base (Manufacturer´s Suggested Retail Price, MSRP) de $36,620 para la versión LT y de $40,905 para el Premier, como el que manejamos en este Test Drive.

Los precios base son antes de los incentivos federales de $7,500 y cualquier otro que puede aplicar dependiendo del estado y/o ciudad donde se resida e incluso del lugar de trabajo.

El modelo de este Test Drive incluía un total de $1,730 en accesorios, incluyendo el sistema de carga rápida, las tecnologías de seguridad y asistencia al conductor, así como el paquete completo de info-entretenimiento, con lo que el total llegó hasta los $43,510, tras sumar el cargo de distribución y entrega.

Con este rango de precios, el Bolt EV está justo en el medio de la competencia entre los modelos eléctricos disponibles en el mercado; Volkswagen e-Golf ($29,815 – $36,415), BMW i3 ($43,395 – $49,295) Mercedes-Benz B-class Electric Drive ($40,895), Ford Focus Electric ($29,995), Nissan Leaf ($31,565 – $37,675), Honda Clarity ($59,365), el Kia Soul EV ($33,145 – $36,845) y el smart Fortwo Electric Drive ($24,550 – $28,750) y el Fiat 500e ($33,990).

Sin embargo, hay que tomar en cuenta la cifra más importante: hasta 238 millas de rango de independencia por caga completa de batería. En eso, nadie le gana.