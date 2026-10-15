La congresista Delia Ramírez propone reforma migratoria con vías hacia la ciudadanía

La congresista federal Delia Ramírez y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes pidieron el jueves 15 de octubre al Congreso que impulse una reforma migratoria integral, amplíe las vías hacia la ciudadanía y fortalezca las protecciones para las comunidades inmigrantes ante las políticas de control migratorio de la Administración Trump.

Durante una conferencia de prensa en Chicago, Ramírez, demócrata que representa al tercer distrito congresional de Illinois, se unió a líderes comunitarios y defensores de los inmigrantes para promover una resolución que insta a la Cámara de Representantes a preservar y ampliar las vías hacia la ciudadanía y establecer un sistema migratorio más humano.

La iniciativa surge mientras el Congreso se prepara para el próximo periodo legislativo y la política migratoria sigue siendo un tema importante de cara a las elecciones.

Durante la conferencia, los defensores de los inmigrantes criticaron las políticas de deportación de la Administración Trump y las acciones del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), del cual depende el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Han pasado 40 años desde que hicimos algo verdaderamente integral en materia de inmigración”, dijo Ramírez durante la conferencia, en alusión a la reforma migratoria aprobada durante el gobierno de Ronald Reagan en la década de 1980. “Nos han pedido que demos prioridad a algunos mientras dejamos atrás a otros en nombre de la conveniencia política. Pero yo, al igual que muchas de nuestras comunidades, estoy harta de que nos dividan, de que nos pidan esperar para reunirnos con nuestros seres queridos y de tener que seguir esperando la estabilidad que merecemos”, dijo Ramírez.

La iniciativa, identificada como Resolución 1409 de la Cámara de Representantes (HR 1409), pide a los legisladores respaldar políticas que protejan a las comunidades inmigrantes y amplíen las vías legales hacia la ciudadanía. Según Ramírez, la medida cuenta con 19 copatrocinadores en el Congreso y el respaldo de más de 50 organizaciones locales y nacionales.

Ramírez señaló que una reforma migratoria integral debe incluir vías hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo en Estados Unidos, protecciones humanitarias para los solicitantes de asilo y una ampliación de las vías legales para la inmigración por motivos familiares y laborales.

También afirmó que propuestas legislativas como la Ley de Registro (Registry Act) y la Ley Dream and Promise deben servir como punto de partida para una reforma más amplia, y no como el límite de lo que el Congreso está dispuesto a aprobar.

“Necesitamos soluciones permanentes, no caos ni miedo”, dijo Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).

Benito agregó que la falta de prioridad que el Congreso ha dado a la legislación migratoria durante las últimas cuatro décadas ha mantenido a las familias inmigrantes en una situación de incertidumbre prolongada.

También criticó las políticas de la Administración Trump por sus efectos en la admisión de refugiados, el Estatus de Protección Temporal (TPS), la atención médica, la asistencia alimentaria y las garantías del debido proceso legal.

Representantes de las organizaciones participantes señalaron que ampliar las vías hacia la ciudadanía también es una cuestión de derechos laborales y seguridad económica.

Laura Garza, directora ejecutiva de Arise Chicago, afirmó que los trabajadores inmigrantes desempeñan un papel esencial en la economía del país, pero siguen siendo vulnerables a la explotación, el robo de salarios, las condiciones laborales inseguras y las represalias cuando denuncian abusos en sus lugares de trabajo.

Garza señaló que los inmigrantes contribuyen aproximadamente 27,400 millones de dólares en impuestos en Illinois.

“Nuestra economía funciona gracias a los trabajadores”, dijo Garza. Pidió ampliar los permisos de trabajo y las vías hacia la ciudadanía para fortalecer el movimiento laboral y proteger a los trabajadores.

“Los derechos de los inmigrantes son derechos de los trabajadores”, agregó.

Representantes del National Immigrant Justice Center, HANA Center, PASO, Indivisible Chicago, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Illinois, la United African Organization y la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos también respaldaron la resolución.

Ramírez también impulsa una propuesta para desmantelar el DHS

La conferencia de prensa se celebró dos días después de que Ramírez anunciara la presentación de la Ley Reimagining Safety, una propuesta legislativa que busca desmantelar el DHS, abolir el ICE y establecer un nuevo Departamento de Seguridad Comunitaria.

La propuesta contempla mantener varias agencias existentes, entre ellas la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA), además de ciertas funciones aduaneras. También propone abolir la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y redirigir fondos hacia programas comunitarios.

Ramírez defendió la propuesta durante la conferencia del jueves y sostuvo que desmantelar el departamento actual debe ir acompañado de la creación de un sistema que responda mejor a las necesidades de las comunidades.

La congresista también criticó la falta de acción del Congreso en materia migratoria y afirmó que no aceptará más demoras por motivos políticos.

“Ya no vamos a aceptar excusas”, dijo Ramírez, quien instó a los legisladores a convertir la reforma migratoria en una prioridad del próximo Congreso.

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