Escándalo de Julión Álvarez afecta a otros gruperos

Ahora los gruperos "pagan justos por pecadores"

El escándalo de Julión Álvarez y sus pre­suntos nexos con el narcotráfico ha tenido re­percusiones en el ambien­te artístico, sobre todo en el mundo grupero. Su compañero y colega Eloy González, vocalista de la banda La Diferencia, reveló cómo les ha afectado esta situación.

“Lamentablemente nos crean una imagen muy mala; en lo personal ya no confían en mí; la otra vez me habló un empresario y me dijo: ‘¿Si vas a venir a cantar o eres como Ju­lión?’. Creen que todos esta­mos relacionados con el cri­men organizado, nos tachan de delincuentes y eso no es justo”, declaró a Diario Basta.

Considera que también exis­ten bandas que caminan por todas las de la ley: “Existimos artistas que no estamos apoya­dos por nadie y que nos cues­ta más trabajo llegar a la cima, pero siempre he pensado que los grupos que alcanzan el éxi­to muy rápido, se caen más rá­pido”, enfatizó.

De igual forma, Claudio Al­caraz, vocalista de la Banda Mundial, ha sentido que pa­gan justos por pecadores: “La gente cree que los gruperos son sinó­nimo de crimen organizado, gene­ralizan y pues es­tos hechos sí nos afectan, porque nos crean una ma­la imagen”, comentó.

Alcaraz asegura que muchas veces el artista es el que menos culpa tiene: “Noso­tros no sabemos de todos los nexos que pueda crear nuestro equipo de trabajo; mu­chos de esos asun­tos los ven nues­tros mánagers, nosotros solo can­tamos y no po­demos saber pa­ra quién o quié­nes. No podemos estar pidiéndole sus antecedentes penales a nuestros contratantes”.