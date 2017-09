Yo soy #TeamAnaPatricia

Hay que apoyarla para que cumpla un sueño por el que ha luchado

Ana Patricia Gamez no sabe que ella es la protagonista hoy de esta columna.

Ni que les voy a contar todo lo que ella ha vivido antes de llegar a ser una de las concursantes de “Mira Quien Baila”, el show de los domingos a las 8 pm por Univision.

La historia comenzó hace unos meses cuando ella entró a mi oficina, cerró la puerta y misteriosamente, me dijo:

“Escuché rumores que vuelve Mira Quien Baila”. Estar en ese concurso es uno de mis grandes sueños. ¿Usted cree que yo pueda participar?”

Mi respuesta fue rápida:

“Insiste y habla con quien tengas que hablar. Si quieres hacerlo, en Despierta América te vamos a apoyar”.

No dije más porque la vi con tantas ganas, que no quise ni siquiera decirle que se prepara también para el “No”.(Los que trabajamos en la tele sabemos que a veces se corre el peligro de ahogarse en ese mismo mar de ilusiones)

Lo cierto fue que a partir de ese momento, Anita no dejó un sólo día de hacer algo que la acercara más a ese sueño. Consiguió una bailarina profesional que la entrenara diariamente. No faltó un sólo día al gimnasio y cuidó su dieta más que nunca.

Dormía a veces sólo 4 horas y llegaba a “Despierta América” siempre feliz y sin quejarse.

“Jefa, ¿le han dicho algo?”, me preguntaba a veces en el estudio sin mencionar nada más y yo, que sabía lo que me estaba preguntando y no tenía respuesta, sólo le contestaba que no, moviendo la cabeza de un lado al otro.

Hasta que un día, Anita entró a mi oficina y en medio de todo el equipo de Despierta América que esperaba la reunión diaria de producción, soltó la gran noticia.

“¡Voy a partipar en Mira Quien Baila!”

Ana sabe que a los sueños hay que acariciarlos, y luchar por ellos sin perder nunca la paciencia. Lo aprendió mientras soñaba con ser “Nuestra Belleza Latina” cuando trabajaba en un Dollar Store de California. Y lo logró.

Lo que no sabíamos es que Ana Patricia siempre quiso ser bailarina y que sus padres no tuvieron dinero para ponerla alguna vez en clases de baile.

Por eso. Porque creció con ese sueño incumplido. Porque sé que lo va a dejar todo en la pista. Porque la conozco bien y sé que está hecha con el material que hacen a los triunfadores…

Por todo eso desde este domingo a las 8 pm por Univision los invito a que todos seamos #TeamAnaPatricia