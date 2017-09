Las cinco estafas más populares ocurridas durante el verano

El clima cálido hace salir a los estafadores, pero hay formas en que puedes protegerte

El verano podría ser el momento para relajarse, pero no bajes la guardia ante los artistas que hacen ofertas que son demasiado buenas para ser reales.

Hay muchas estafas en la época de calor de las cuales debes cuidarte, ya sea que estés planeando unas vacaciones de verano o que trabajes en reparaciones de tu casa, dice Emma Fletcher, directora de iniciativas de estafas y fraudes para el Better Business Bureau Institute para Marketplace Trust.

Aquí hay cinco estafas de verano de las cuales debes estar al pendiente y algunos consejos sobre cómo evitarlas.

Ese ‘Maravilloso’ Alquiler para tus Vacaciones

Ves un anuncio en línea sobre una propiedad atractiva en renta para las vacaciones, a un precio aún más atractivo. Para reservarla, el anuncio dice que debes enviar un pago por adelantado y te da las instrucciones para hacer la transferencia. Después de hacer esto, por lo general sucede una de dos cosas. Ya sea que el contrato de la renta nunca llega o lo recibes, lo firmas, y vas a la propiedad solo para descubrir que no existe o que está cerrada y no hay nadie que pueda abrirte.

En el peor caso, has perdido el anticipo que pagaste y no tienes dónde hospedarte. De acuerdo con el Better Business Bureau Institute para Marketplace Trust, la pérdida promedio en este tipo de estafa de vacaciones es de $875 dólares.

No caigas en esto. Una manera de mantenerte a salvo es evitar las propiedades en renta que están publicadas en sitios web de anuncios gratuitos, dice Fletcher. En lugar de esto, recomienda utilizar un sitio de terceros dedicado a rentas que ofrezca protección. Airbnb y HomeAway serían dos de estos proveedores.

El Better Business Bureau también recomienda visitar la casa o departamento antes de pagar. Si no puedes hacer esto, pide a alguien en quien confíes que revise la propiedad.

Un ‘Especial’ de Remodelación de Casas

Un contratista llegará a tu puerta diciendo que casualmente está repavimentando una calle cercana y que le sobró material. Te ofrece repavimentar la entrada de tus autos a un precio bajo.

Alternativamente, un contratista podría ver tu chimenea o techo y decirte que necesita ser reparado, aunque no sea cierto. En estos casos, podría llevarse tu dinero sin completar el trabajo o podría hacer un trabajo deficiente.

El verano trae un aumento en el número de contratistas sin escrúpulos que van de puerta en puerta tratando de vender estos servicios, dice el fiscal general de Minnesota.

“A veces podría haber un incremento en este tipo de estafas después de un huracán o inundación,” advierte el Departamento de Seguros de Pennsylvania (Pennsylvania Insurance Department).

Las estafas de reparaciones del hogar reportadas al Better Business Bureau el año pasado fueron las más costosas, dejando a los consumidores con pérdidas promedio de $1,275 dólares, dice Fletcher.

No caigas en esto. Duda de cualquier persona que te ofrezca hacer una reparación sin que lo solicites, aconseja Fletcher. Cuando buques a un contratista, obtén referencias de familiares, amigos y otros. Y antes de aceptar trabajar con uno, verifica que el contratista tenga todas las licencias y registros requeridos por tu estado.

Una Mudanza de Bajo Costo

Buscas en línea una compañía de mudanzas que pueda mover tus pertenencias sin cobrarte cuotas elevadas. Eliges una y ya que estás llevando a cabo la mudanza, la compañía no entrega tus pertenencias en tu nuevo hogar.

En lugar de esto, se las queda como rehén hasta que pagues más. Este tipo de estafas no son tan raras. Hay muchas compañías de mudanza sin licencia que buscan aprovecharse de la temporada de verano, en que hay muchas mudanzas, de acuerdo con la American Moving & Storage Association.



No caigas en esto. Si te vas a mudar a otro estado, verifica que la compañía de mudanzas tenga un número válido del Departamento de Transportes y un número de operador en la Administración Federal de Seguridad de Transporte. Para mudanzas dentro del mismo estado, revisa los requisitos de licencia de tu estado.

Además, antes de elegir una compañía de mudanzas, pide recomendaciones a personas que conozcas.

Contratar una mudanza local con buena reputación podría ayudarte a evitar ser estafado, dice Scott Michael, el presidente y CEO de la asociación de mudanzas.

Descuentos en Hoteles

Cuando buscas en línea, encuentras algo que parece ser el sitio web del hotel en el que te gustaría hospedarte. Tiene una foto del hotel y de las habitaciones, la dirección y el teléfono y también tiene la lista de servicios, comodidades y precios. El sitio web hasta incluye el nombre del hotel, lo cual lo hace parecer legítimo.

Pero en realidad el sitio es administrado por un tercero que quiere que creas que estás negociando directamente con el hotel, dice Maryam Cope, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (American Hotel and Lodging Association).

Después de ingresar la información de tu tarjeta de crédito, podrías descubrir que nunca se hizo una reservación y que ahora el estafador tiene los detalles de tu tarjeta de crédito.

En otros casos, el sitio hará una reservación por ti pero te cobrará más de lo que el hotel realmente cobra. También podría hacer cargos de cuotas extras a tu tarjeta, advierte Cope.

No caigas en esto. Cuando busques un hotel en línea, lee la página de “información” que podría darte algún indicio de que el sitio es operado por un tercero, dice Cope. Además, busca más evidencia de que el sitio podría ser administrado por una compañía diferente, como el logo de un tercero.

Si reservas a través de un tercero, Cope recomienda verificar la reservación directamente con el hotel.

Un Sistema Gratuito de Alarma Casera

Un vendedor llega a tu puerta advirtiéndote sobre una reciente serie de robos en tu vecindario. Pero es tu día de suerte porque eres elegible para un sistema de seguridad casero, totalmente gratuito.

Sin embargo, el vendedor requiere que firmes un contrato de varios años por sus servicios. Este vendedor también podría decirte, falsamente, que debes actuar de inmediato para aprovechar la oferta que tiene un límite de tiempo, dice la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Comission o FTC).

No caigas en esto. Nunca compres un sistema de seguridad de alguien que aparezca en tu puerta o te llama con una oferta que suena demasiado buena para ser verdad. Descubre cómo elegir un sistema de alarma de seguridad investigando en algún sitio como el de la Asociación de Seguridad Electrónica (Electronic Security Association), dice la FTC.

Protégete Contra las Estafas

La mejor manera de evitar estafas como estas es asegurarte de hacer una revisión a la compañía o individuos con quienes planeas trabajar antes de aceptar hacer negocios, dice Fletcher. Puedes hacer esto investigando a la compañía en línea e incluyendo palabras como “reseña”, “quejas” y “estafa”.

También es buena idea que busques un reporte en el sitio web del Better Business Bureau de cualquier compañía con la que consideres trabajar, agrega Fletcher. Esto podría alertarte sobre compañías que podrían estar intentando estafarte.

Otra sugerencia: cuando sea posible, paga con una tarjeta de crédito. De esta forma, puedes disputar cualquier cargo si te estafan, él dice.

-Anthony Giorgianni

He sido periodista y escritor sobre consumo y finanzas personales por más de 30 años, con especialización en leyes de consumidores y las letras pequeñas de los contratos; fraude y estafas; compra, arrendamiento, mantenimiento y reparación de autos; donaciones caritativas; ahorro y administración del dinero; prácticas de mercadotecnia de productos; y más. Sígueme en Twitter (@anthonyconsumer). ¿Tienes una idea para una historia? Envíame un correo electrónico a anthonyconsumer@gmail.com