Ocho consejos a seguir si quieres una segunda cita

Experta en relaciones da sus recomendaciones para lucir bien en ese encuentro

La primera cita entre dos personas puede ser el comienzo de una hermosa relación o una pesadilla.

Ese encuentro puede ser divertido y cálido, pero suele pasar también que la incompatibilidad en las personalidades o en intereses hagan del ambiente entre los dos uno incómodo y se pierda así cualquier tipo de interés que se haya manifestado en el inicio.

Sin embargo, a juicio de la sexóloga Ivelisse Cintrón, hay ciertos comportamientos que si bien no garantizan el éxito de esa primera salida, podrían al menos ayudarte a causar una buena impresión. De acuerdo con la profesional en conducta humana, cuando alguien decide buscar una pareja, debe primero hacer el ejercicio de evaluar cuán satisfecho se encuentra consigo mismo y con su vida.

“Cuando una persona decide tener un date para buscar su complemento es porque ya ha suplido las necesidades básicas de su vida, por ejemplo, amarse a sí mismo, tener buena autoestima, que ya yo no quiero tener a alguien por necesidad, sino por complemento”, expresó.

Si luego de hacer ese análisis, consideras que estás preparado en todos los aspectos para compartir tu vida con alguien, estas recomendaciones de la experta en relaciones de pareja te ayudarán a crear el ambiente propicio para una primera cita favorable, y así garantizarte las salidas subsiguientes.

Sal de las redes sociales – Dense la oportunidad de salir y conocer personas sin una pantalla como intermediario. Según Cintrón, las diferentes plataformas, que se mercadean como catálogos para la búsqueda de parejas han provocado que se pierda en gran medida el contacto en persona y la oportunidad de poder observar el lenguaje corporal del otro.

“Si nosotros queremos tener un date real, tenemos que salir de lo que son las redes sociales. La salud emocional se fortalece teniendo relaciones o teniendo ‘dates’ físicamente. En muchas ocasiones, las mujeres y los hombres se están dedicando a tener sus dates en las redes y se pierde mucho el tiempo incluso. Otro asunto es que estas dinámicas nos están llevando a tener relaciones íntimas a través de las redes sociales, lo cual pone en riesgo la intimidad y dignidad de las personas”, sostuvo.

Frecuenta los lugares que te gusten – Observó que muchas veces quien busca una pareja cae en el error de salir divertirse a lugares que poco tienen que ver con su personalidad e intereses, porque cree que así expanden sus oportunidades de conocer a alguien. No obstante, recalcó que de esa forma, lo único probable es que conozca alguien incompatible.

“Se da mucho que por ejemplo, a mí no me gusta ir a las barras, pero como yo quiero salir con alguien, estoy yendo a las barras. Entonces ¿qué pasa?, esa persona que yo voy a conocer ahí no va a ser la idónea para mí porque de primera mano a mí no me gusta ese lugar.

Cuidado con las expectativas – Cada quien tiene una lista de cualidades o características físicas que busca o prefiere en su pareja. Sin embargo, esa serie de requisitos a veces se convierte en una pared contra potenciales prospectos, sobre todo en el caso de las féminas.

“En muchas ocasiones las mujeres estereotipamos el hombre que queremos: alto, rubio, musculoso, que sea ingeniero, que sea médico. Si tú vas ya predispuesto a conocer ese tipo de hombre y no lo consigues, te vas a quedar sin nadie porque nadie es perfecto para nadie”, indicó.

Se tú mismo – No aparentes ser alguien que no eres con el fin de complacer a esta persona que acaba de llegar a tu vida porque en algún momento saldrá a relucir tu personalidad real.

“No nos vistamos de manera diferente, no hablemos de forma diferente porque al fin y al cabo si esta cita trasciende y llegamos a ser pareja, no vas a ser la persona que se dio a conocer, sino la que quisiste aparentar.

Cuando no dejamos de ser de nosotros para convencer a esta otra persona, la relación está garantizada porque nos vamos a dar cuenta de que esa persona nos gusta no solo en lo físico, sino en lo emocional, en lo espiritual, en lo profesional y en ese sentido, nos complementa”, acotó Cintrón.

Conserva tu individualidad – Aun cuando estén en la fase de las primeras citas, hazle saber a esa persona que acabas de conocer que también tienes derecho a decidir. Hazte partícipe de las decisiones acerca de sus salidas.

“Que siempre lleguemos a un acuerdo mutuo, aun en esos primeras salidas para que si esa persona es mi complemento, esa dinámica trascienda”, subrayó.

Nunca hables sobre tus ex – Las relaciones pasadas no deben ser materia de conversación en las primeras citas. “A esta persona lo que le interesa es conocerte desde el día en que supo de ti y no antes”, aseveró la sexóloga.

Los temas relacionados a la sexualidad tampoco son apropiados en la primera cita. Según señaló, traer ese asunto muy pronto acelerará el encuentro íntimo entre las partes y “la relación podría terminar justo cuando tengamos sexo”.

Decir de inmediato – En caso de que uno de los dos tenga hijos, es importante comunicarlo de inmediato, debido a que si la relación entre ellos trascendiera, estos podrían estar presentes de alguna manera.

De la misma forma, es necesario no dejar para después la conversación acerca de si alguno se encuentra en proceso de divorcio.

“Debe exponerlo sin mucho detalle, pero debe exponerlo. Si la persona que aceptó salir contigo tiene a consciencia esa información y aun así decidió seguir viéndote y saliendo contigo, tú levantas las manos y tú eres libre de pecado”, acotó.

Preguntas claves – Qué lo motivo a salir contigo o los aspectos que le gustan de ti son preguntas cerradas que te servirán para obtener mucha información, aseguró la experta.

¿Dividir la cuenta? – En la primera cita, lo propio es que la cuenta la pague quien hizo la invitación, y generalmente es el hombre quien tiene esa iniciativa. Aunque la situación pueda resultar incómoda para mujeres con una perspectiva más moderna y equitativa, Cintrón recomienda ceñirse a lo socialmente establecido.

“Aunque los hombres nos digan que no arraigan machismo, siempre van a tener su poquito de machismo y costumbre y enseñanza de la sociedad son los que pagan todo”, comentó.

No obstante, sugirió en el caso de las mujeres hacerle saber a él, en la segunda o tercera cita, que no tiene problemas con que pague la cuenta, pero ella es del tipo de mujer que piensa que no solo se comparten los buenos ratos sino también las cuentas.

No al primer beso – “La sexualidad comienza con el beso, y un beso puede llevar a muchas cosas”, aseveró la experta, quien recomienda esperar un poco antes de darle pie a cualquier tipo de intercambio íntimo.

Recomendaciones para él

Se espera de ellos en la primera cita que tengan gestos de caballerosidad como abrirles la puerta del carro, pero existen otros detalles que pueden provocar una buena impresión. Entre ellos, recomendó que si cada quien va a llegar por su cuenta al lugar donde tendrán la primera cita, pueden mejor ponerse de acuerdo para encontrarse en un punto medio y llegar juntos. En caso de que esa alternativa no sea posible, él debe estar allí cuando ella llegue.

“Eso agrada y atrae, pero no podemos dejar de lado que no debemos dejar de ser nosotros mismos porque no vamos a ser una persona en un principio y luego dejarlo de ser porque eso mata las relaciones”, enfatizó.

Recomendaciones para ella

Cintrón señaló que los hombres tienden a ser mucho más reprimidos o tímidos al principio al saludar a las féminas con un beso. De este modo, instó a las chicas a ser ellas quienes tomen la iniciativa de saludarlos ya sea con un beso en la mejilla, un abrazo, un “gusto en conocerte” o “es un placer”.

“Seamos expresivas para que ellos empiecen a sentirse un poco más cómodos. Aparte, así ellos empiezan a abrirse con más confianza y vamos a saber más rápido su intención”, mencionó.