Cinco testimonios de boricuas en medio del huracán María

Los afectados en varias zonas de la isla nos cuentan lo que ven y lo que sienten en pleno apogee del sistema

Catastrófico, horrible… las palabras de los boricuas para describir el embate del huracán María a solo horas de haber tocado tierra se quedan cortas ante la desesperación y la importencia.

Desde el este hasta el oeste de la isla, el sistema ha comenzado a manifestarse con furia.

Ríos salidos de sus cauces, inundaciones, caídas de árboles y techos volados son algunos de los primeros efectos del fenómeno que bajó a categoría 5.

Muchos residentes, además, se quejan de que las tormenteras no evitan que el agua entre a sus casas debido a la fuerza del viento.

Por otro lado, el servicio telefónico de compañías celulares se ha visto interrumpido.

A pesar de los incovenientes, El Diario conversó temprano esta mañana con algunos boricuas que enfrentan el huracán en la isla y éstos fueron sus testimonios.

Diana Barrio – Viejo San Juan

“Aquí yo estoy en el Viejo San Juan… Como a las 8 de la mañana empezó a soplar con una violencia que yo nunca la había visto. Nos metimos en un ‘walking closet’, las tres que estamos y el perrro, después nos movimos al laundry, nos encerramos, movimos la secadora y nos sentamos las tres en el piso, estuvimos ahí hasta que empezó a bajar. La casa tiene tormenteras…se querían volar los marcos de las ventanas…”

Mary Crespo – Bayamón

“Esto a sido horrible los vientos han destrozado mucho y el agua nos ha inundado los apartamento. Jamás he visto algo tan horrible”.

Nydia López Vázquez – Bayamón

“El viento está bien fuerte, aunque en momentos se alpaca. Vi en la calle tiestos grandes pesados titados y rotos. Las planchas de zinc del techo de la marquesina como que se quieren ir. Por lo menos mi carro sigue allí en la marquesina.Yo estoy sola y sigo orando por Puerto Rico. Lo mío no es nada”.

Elisa Michelle Santiago – Aguada

“Esto está bien fuerte azotando; árboles cayendo y un zumbido horrible. La madre naturaleza está reclamando lo suyo. No tengo casi carga

No se ve casi nada”.

Teresita Hernández – Río Piedras, San Juan

“En la casa donde me estoy quedando se nos llenó de agua. Estamos sacándolo con cubos, pero está brutal. Estamos bien, pero sigue lloviendo y hay viento. Lo vamos a perder todo”.

Joe Pérez – Río Piedras, San Juan

“Catastrófico, una experiencia nunca vista a mis 65 años; jamás pensé vivir cosa igual.

Vivo en un piso 12 y se menea como una hamaca. Lo único que se escucha son los cristales explotando de los apartamentos que no tienen tormenteras. La luz se fue a la 1:38 a.m. Los pasillos están inundados debido a que los apartamentos abandonados no fueron protegidos por sus dueños”.

Héctor David Ramos – Río Piedras, San Juan

“El sonido del viento jamás lo había escuchado. Es como un grito violento contra nosotros. Pienso que Hugo y Georges se quedaron cortos. Para nuestra área ha habido mucho viento, poca lluvia al momento”.