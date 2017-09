Para Kempes el desastre de Argentina rumbo a Rusia 2018 es sólo ‘mala suerte’

El 'Matador' afirma que la Albiceleste debe 'sacarse la mufa' para no quedarse sin Mundial

LIMA, Perú – Mario Alberto Kempes, autor de los dos goles que dieron a Argentina su primera Copa del Mundo en 1978, aseguró hoy que la Albiceleste tiene que “sacarse la ‘mufa’ (mala suerte)” de sus últimos partidos para no quedarse fuera del Mundial de Rusia en los próximos encuentros ante Perú y Ecuador.

Kempes afirmó a la radio peruana Ovación que no se explica la situación por la que pasa la selección argentina, situada con 24 puntos en la quinta plaza de las eliminatorias, que da acceso a la repesca para la Copa del Mundo, pero con riesgo de quedarse fuera si falla en estos dos próximos partidos.

“No le encuentro explicación a lo que pasa, pero es una realidad. Los resultados no se dan y los jugadores no se encuentran. La situación viene muy mal dada por la precipitación de ganar, y eso hace que los cambios de los entrenadores no sean favorables, sino que sean negativos“, comentó.

El ‘Matador’, ídolo histórico del Valencia, lamentó que “hace diez o doce años que están los mismos jugadores y todavía no se ha ganado nada”, con tres finales perdidas, entre ellas un Mundial y dos Copas América.

Kempes indicó que no ve al equipo muy metido dentro de los partidos y que el seleccionador, Jorge Sampaoli, “puede preparar el equipo de mil maneras y luego que ocurra como contra Venezuela, donde fallas cinco goles en el primer tiempo y el rival te marca gol en su primera llegada”.

Sobre la decisión de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de jugar contra Perú en la Bombonera en lugar de hacerlo en el Monumental de Buenos Aires, el exjugador consideró que eso no resolverá el problema.

“No creo que sea la solución buscar excusas porque no se ganan partidos en un estadio. El problema es el equipo”, recalcó.

Respecto a la selección peruana, Kempes valoró que el combinado dirigido por su compatriota Ricardo Gareca tenga su principal fuerza en el equipo, sin que exista un “jugador símbolo”.

“Un jugador no te puede llevar al Mundial. Te puede ganar un partido, pero no dar la clasificación. Es el funcionamiento del equipo lo que te lleva al Mundial”, comentó.

Perú y Argentina están ubicados en la cuarta y quinta plazas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018, ambos con 24 puntos, antes de enfrentarse el 5 de octubre en Buenos Aires.