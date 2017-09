Ricky Martin, preocupado por no encontrar a su hermano tras el huracán en Puerto Rico

El cantante lanzó un mensaje en las redes sociales para contar que no logró contactarlo

Tras el paso del huracán María por Puerto Rico, la semana pasada, muchas personas perdieron contacto con familiares, entre ellos, Ricky Martin, quien desde un mensaje en las redes sociales afirmó que aún no sabe nada de uno de sus hermanos. Si bien el artista tiene dos hermanos varones, Eric y Daniel, no especificó de quién de ellos se trataba.

“Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre por problemas con las comunicaciones“, dijo el cantante boricua en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Además, aprovechó para extender el mensaje de ayuda de parte de las cientos de personas que aún no se han contactado con sus seres queridos y habló sobre la importancia de donar a quienes más lo necesitan luego de los estragos causados por el huracán que ya se considera la tormenta más fuerte que ha llegado a Puerto Rico.