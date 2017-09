Kylie está embarazada y Caitlyn Jenner lo confirma

Kylie Jenner será mamá de una niña

Un representate de Caitlyn Jenner, padre de Kylie Jenner, le confirmó a The Sun que el embarazo es una relidad. Al parecer la más joven del imperio Kardashian, le confió a su padre este secreto y los medios internacionales ya hacen eco de esta información.

Al parecer dicha conversación entre padre e hija se produjo “hace tiempo”, según reiteró el representante. Por esta razón y por la relación que tienen se cree que Caitlyn fue el primero en enterarse. Medios internacionales, también aseguran que Kylie será madre de una niña.

Por su parte, Kriss Jenner -madre de Kylie- se niega a la posibilidad de que la noticia sea confirmada a través del famoso reality show ‘keeping up with the kardashians’. Según el portal del Daily Mail, la matriarca del clan se comunicó vía mensaje de texto con Ryan Secreast, para reiterarle que Kylie no confirmará la noticia. Pero, las malas lenguas aseguran que, probablemente, el ojo empresarial de Kriss solo busca que le lleguen al precio para vender la exclusiva.