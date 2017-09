Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo con 680 HP ¿Por qué no?

El Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 2018 es un deportivo de lujo con tecnología Plug-In Hybrid que lo primero que nos lleva a preguntar es ... ¿Por qué no? La verdad es que nadie verdaderamente necesita un auto…

La verdad es que nadie verdaderamente necesita un auto con semejante potencia, pero como Porsche es uno de los fabricantes más atrevidos y con mejor tecnología híbrida, no queda más que reconocer que se trata de una idea brillante.

El nuevo Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo combina un motor V8 de cuatro litros con otro motor eléctrico, que le proporcionará una potencia conjunta de 680 caballos de fuerza (500 kW) y 626 libras de torsión por pie lineal, convirtiéndolo en uno de los vehículos más potentes jamás producidos por el marca de Stuttgart.

Con este tren motor, acelera de 0 a 60 millas por hora en solo 3.2 segundos, alcanza el cuarto de milla en 11.6 segundos y desarrolla velocidad máxima de 192 millas por hora (310 km/h).

A pesar de la increíble potencia que desarrolla, su rendimiento de gasolina es del equivalente a 78 millas por galón (3.0 litros por cada 100 kms.), según la normativa europea NEDC y puede circular hasta 30 millas (49 kilómetros) con propulsión 100% eléctrica y, por tanto, sin emisiones contaminantes.

El equilibrio entre rendimiento, potencia y eficiencia no solo hacen que el Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo sea único en su segmento; sino que además, es altamente utilitario, gracias a su gran portón trasero, el plano de carga bajo, el volumen del maletero incrementado y una configuración de asientos 4+1, hacen que el nuevo buque insignia de la gama sea realmente práctico para el uso cotidiano.

Al igual que con la versión sedán del Porsche Panamera, Porsche también demuestra ahora con el Sport Turismo el enorme potencial de rendimiento de la tecnología híbrida.

Herencia del más alto nivel

La estrategia de propulsión extra utilizada en el Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo de cuatro ruedas motrices viene heredada del superdeportivo Porsche 918 Spyder.

Cuando se alcanzan las 1,400 revoluciones por minuto, el motor V8 biturbo (404 kW/550 caballos de fuerza) y el motor eléctrico (100 kW/136 caballos de fuerza) entregan el máximo de la torsión de 626 libras por pie lineal.

Un mecanismo integrado en el módulo híbrido, que se acciona de forma electromecánica, desacopla ambos motores a través de un embrague.

El resultado son unos tiempos de respuesta cortos y un elevado nivel de confort. La rápida transmisión de ocho velocidades Porsche Doppelkupplung (PDK) transmite la potencia al sistema de tracción integral adaptativo Porsche Traction Management (PTM), que forma parte del equipo estándar.

A pesar de este nivel de prestaciones, el modelo híbrido enchufable también es extremadamente eficiente y la batería de iones de litio tiene un contenido energético de 14,1 kWh y se puede cargar en un tiempo de entre 2.4 y 6 horas, dependiendo del tipo de cargador y de la potencia de la red.

Spoiler de techo adaptativo y concepto de asientos 4+1

El Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo ofrece todas las innovaciones de la segunda generación del Panamera regular.

Entre ellas se incluye el cuadro de instrumentos digital Porsche Advanced Cockpit, avanzados sistemas de asistencia como el Porsche InnoDrive con control de crucero adaptativo y el eje trasero direccional, que está disponible como opción.

Otras de esas innovaciones son el spoiler de techo, que es único en su segmento y permite un reglaje de tres ángulos diferentes, en función de la situación de conducción y de la configuración seleccionada en el vehículo.

Con él también se genera una carga aerodinámica adicional de hasta 50 kg sobre el eje posterior. Hasta una velocidad de 106 millas por hora (170 km/h), el elemento de guía aerodinámico – un componente central del sistema Porsche Active Aerodynamics (PAA) – permanece en su posición más baja, con un ángulo de menos siete grados respecto a la línea de techo que desciende hacia atrás.

Por encima de las 106 millas por hora, el spoiler de techo se mueve automáticamente a la posición de prestaciones, con un ángulo positivo de un grado, lo que incrementa la estabilidad en línea recta y en los apoyos laterales.

Cuando se circula en los modos Sport y Sport Plus, el spoiler de techo también se mueve automáticamente a esa posición de prestaciones al superar las 56 millas por hora (90 km/h).

El sistema PAA de aerodinámica activa proporciona igualmente asistencia al adaptar el ángulo del spoiler a 26 grados cuando el techo panorámico deslizante está abierto a velocidades de 56 millas por hora (90 km/h) y superiores, para compensar las turbulencias generadas.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo con 680 HP

Conceptualmente, el modelo cumbre de la gama ofrece todas las ventajas asociadas al diseño vanguardista de los Sport Turismo.

La línea de techo del Sport Turismo, que está elevada en comparación con la de la berlina deportiva, permite una entrada y salida más cómoda de las plazas traseras y garantiza un espacio mayor por encima de la cabeza.

La versatilidad del maletero se beneficia de la amplia apertura del portón eléctrico de serie y de un plano de carga que está a una altura de sólo 628 milímetros.

El Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo también está equipado con tres asientos traseros. Los dos de los laterales tienen formato individual, en consonancia con el concepto de este modelo: rendimiento deportivo con el máximo confort para los pasajeros.

También se pueden pedir como opción sólo dos asientos individuales de ajuste eléctrico para la parte posterior. Midiendo hasta el borde superior de los respaldos traseros, el Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo ofrece 45.7 pies cúbicos de capacidad de maletero.

Esos tres respaldos de los asientos traseros se pueden abatir en conjunto o de manera individualizada (40:20:40), y se desbloquean eléctricamente desde el propio maletero.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo a la venta en 2018

El Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo estará disponible en los concesionarios de Estados Unidos en la primavera 2018 con un precio base (Manufacturer´s Suggested Retail Price, MSRP) de $188,400, antes del cargo de distribución y entrega.

El equipamiento de serie es muy completo: por ejemplo, lleva el sistema eléctrico de estabilización del balanceo Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC Sport), que incluye el diferencial autoblocante trasero Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus); sistema de frenos cerámicos de alto rendimiento Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), llantas de aleación de 21 pulgadas en diseño 911 Turbo, la avanzada dirección asistida Power Steering Plus y Paquete Sport Chrono.

Como todos los Panamera Sport Turismo que tienen una potencia superior a los 324 kW (440 caballos de fuerza, el que ahora se sitúa como modelo cumbre también cuenta con la suspensión neumática de tres cámaras que forma parte del Porsche Active Suspension Management (PASM), para tener un mayor abanico de posibilidades de reglaje, desde un alto nivel de dinamismo hasta un elevado confort de conducción.