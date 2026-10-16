“Esta es una oportunidad increíble para escuchar a mi comunidad, ser su voz en la junta”: Carlos Rivas Jr.

Para Carlos Rivas Jr. regresar a la escuela donde comenzó su carrera se ha convertido en parte de su camino hacia la Junta de Educación de Chicago. Nacido y criado en Humboldt Park, Rivas comenzó a trabajar en las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) en la primaria James Russell Lowell Elementary School, su alma mater, antes de convertirse en maestro, consejero universitario y líder de participación familiar en las escuelas.

Rivas, quien actualmente representa al Distrito 3B, busca otro periodo en el cargo mientras Chicago avanza hacia una Junta de Educación completamente elegida por los votantes. Actualmente se desempeña como director de asuntos públicos de la Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA), donde trabaja en la participación y el alcance comunitario.

El Distrito 3B incluye 32 escuelas en Humboldt Park, Logan Square, Hermosa, Belmont Cragin y West Town. Rivas dijo que aproximadamente el 85% de los estudiantes de su distrito son latinos y que 14 de las escuelas del distrito son escuelas de educación dual.

La Raza habló con Rivas sobre el papel de la Junta de Educación, su experiencia como educador de CPS, las necesidades de las familias latinas e inmigrantes, las presiones presupuestarias de CPS y sus prioridades si es reelegido. (Esta entrevista fue editada por extensión y claridad).

Muchos votantes todavía no están familiarizados con estas elecciones. Mientras Chicago hace la transición hacia una Junta de Educación completamente elegida por los votantes por primera vez, ¿qué le gustaría que los votantes de su distrito supieran sobre el papel de la Junta de Educación y por qué es importante esta elección?

Las principales responsabilidades de la Junta de CPS son aprobar un presupuesto y asegurarnos de que tengamos un liderazgo competente. Nuestro CEO, nuestro superintendente, esas son las dos cosas principales que la junta tiene a su cargo.

Estoy increíblemente orgulloso de representar al Distrito 3B. Estamos en Humboldt Park, Logan Square, Hermosa, Belmont Cragin y West Town. Es un distrito predominantemente latino. De mis 32 escuelas en mi distrito, aproximadamente el 85% de los estudiantes son latinos, lo cual es enorme. De mis escuelas, creo que 14 son escuelas de educación dual, lo que significa que nuestros niños están creciendo aprendiendo ambos idiomas, lo cual creo que es increíblemente importante.

Algo sobre mí es que mi mamá emigró a este país desde México. Al crecer, creo que estuve en educación bilingüe cuando estaba en la escuela primaria, como Head Start y kindergarten. Pero cuando fui a la escuela grande, fui a Lowell Elementary. Cuando fui a la escuela grande, estuve en un programa monolingüe, solamente en inglés.

Eso creó un poco de dificultad en términos de crecer con mi vocabulario desarrollándose en inglés, pero no en español. Poder comunicarme con mi mamá era más difícil porque ella hablaba principalmente español.

Me siento muy honrado de representar un distrito, y quiero que CPS siga expandiendo la educación dual porque casi el 50% de los estudiantes de CPS son latinos. Una de las cosas también es que represento el área donde crecí. Represento la escuela a la que fui. Represento la escuela donde comencé mi carrera. He tenido una gran variedad de roles en educación, y esta es una oportunidad increíble para escuchar a mi comunidad, ser su voz en la junta y continuar trabajando con las familias de toda mi comunidad.

Usted ha pasado gran parte de su carrera en la educación, como empleado de CPS, maestro y consejero universitario. ¿Cómo esa experiencia influye en la manera en que desempeña su papel en la junta?

Una de las cosas en las que pienso a menudo es cuánto sacrifican nuestros empleados debido a su compromiso con nuestras familias.

Comencé a trabajar en Lowell en 2009, así que todavía hay personas que están allí desde 2009, y mi maestra de música está allí. Una de las historias que cuento es que cuando estaba en tercer grado, falleció mi abuela. Obviamente, para un niño de ocho o nueve años, este es un evento muy grande y traumático en tu vida. Recuerdo que una de las personas que asistió al funeral de mi abuela fue mi maestra de música.

Conté eso al personal, y me recordó que eso es lo que quería poder ser para nuestros estudiantes y familias. Cuando me convertí en educador, durante los años que estuve en el salón de clases y que fui consejero universitario y trabajé con nuestras familias, me aseguré de siempre estar presente, especialmente en las situaciones más difíciles, cuando teníamos la muerte de un padre o la muerte de un estudiante.

Trabajé a nivel de escuela secundaria, y tuvimos algunos incidentes en los que murieron estudiantes, y eso es increíblemente difícil para todos. Quería asegurarme de ser ese maestro que se presentaba, tal como mi maestra se presentó por mí.

Sé que hay tantas personas en todo el distrito, empleados en todo el distrito, que hacen eso todos los días. Esa es una de las razones por las que presenté una resolución sobre salud mental en junio, como una de las cosas que realmente me apasionaban.

Trabajé con Educators for Excellence para aprobar esta resolución y crear un marco de salud mental, para ver dónde estamos en términos de cómo estamos apoyando a nuestros empleados. Estamos pensando en el trauma de la pandemia, el trauma indirecto de lo que está pasando con nuestros niños, nuestras familias con las que trabajamos, pero también recordar que somos personas que tenemos vidas fuera de nuestros trabajos y estamos lidiando con muchas cosas.

Fui el cuidador principal de mi mamá hasta que falleció, y hubo días en los que tuve que llevar a mi mamá a la sala de emergencias en medio de la noche, quedarme allí con ella, y uno de mis compañeros de trabajo, uno de los maestros de mi escuela, venía a recogerme a la sala de emergencias. Después tenía que comenzar mi día y ser maestro todo el día, y luego regresar por la noche para estar con mi mamá.

Uno no sabe el trauma y las cosas que cada persona lleva consigo. Era muy importante para mí pensar en cómo es la salud mental, cuáles son los recursos que tenemos disponibles para nuestros empleados, porque ellos están cargando no solamente con el trauma de nuestros estudiantes y familias, sino también con el suyo.

El Distrito 3B incluye a muchas familias latinas e inmigrantes. ¿Qué cree que puede hacer CPS para apoyar mejor a estos estudiantes y familias, particularmente en cuanto a la educación bilingüe, el acceso a recursos y las preocupaciones sobre la aplicación de las leyes de inmigración dentro y alrededor de sus escuelas?

Nuestra comunidad pasó por un trauma colectivo muy grande que comenzó hace apenas un año con Operation Midway Blitz.

Una de las cosas que es difícil sobre el papel que tengo es que tengo que tener un trabajo de tiempo completo, y uno de los roles que tengo es que soy padre de crianza temporal. Soy padre de crianza temporal de jóvenes migrantes no acompañados que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México, y tuve a un joven bajo mi cuidado durante nueve meses el año pasado.

Es un niño indocumentado. Es su primera vez en este país, y una de las cosas que muchas veces me rompía el corazón era que siempre tenía mucho miedo cuando estábamos en el automóvil conduciendo de su escuela a casa y de regreso, o simplemente cuando estábamos afuera.

Era: “¿Ese carro es de ICE? ¿Crees que son de ICE?”. Y trataba de consolarlo y decirle: “No, estamos a salvo. Estás más seguro conmigo. Nunca dejaría que nadie te llevara de mi lado”.

Estaban pasando muchas cosas y nuestras comunidades estaban sufriendo mucho. Realmente aplaudo cuánto se movilizó nuestra comunidad con los autobuses escolares comunitarios, los grupos de ayuda mutua, las oportunidades para apoyar a las familias con tantas cosas diferentes, las despensas de alimentos que comenzaron a ofrecer servicios de entrega y las personas de la comunidad que organizaron viajes para comprar alimentos para otras personas.

Había mucho de eso porque había mucho miedo en nuestra comunidad. Hay mucho miedo, y estoy orgulloso de que a nivel de la Junta de CPS estuviéramos haciendo sesiones informativas semanales sobre los incidentes que estábamos escuchando en todo el distrito.

Un ejemplo muy claro: el año pasado hice varios talleres con el CMPC, el Chicago Multilingual Parent Committee. Es un organismo de gobierno que es seleccionado para luchar por los intereses de nuestros estudiantes bilingües, lo que predominantemente significa nuestros estudiantes latinos.

Estábamos haciendo una serie de capacitaciones con las mamás sobre qué significa abogar a nivel de la junta. ¿Qué cosas pueden hacer para venir ante la junta y decir: “Junta, queremos más recursos para nuestros estudiantes bilingües. Queremos más cosas para nuestros programas bilingües”?

Estaban aprendiendo todo sobre el gobierno de la junta. ¿Qué está dentro del poder de la junta? ¿Qué está dentro del poder del LSC? ¿Qué está dentro de su poder como CMPC?

Mientras avanzábamos con esas sesiones de capacitación, eran en persona y luego, a mitad de camino, tuvimos que cambiar a un formato híbrido. A medida que avanzaba el año, teníamos cada vez menos padres en persona y muchos más en línea.

Era simplemente por el miedo de “no quiero estar viajando por la ciudad”, porque íbamos a diferentes escuelas. Estuvimos en el Centro Orozco, aquí en mi distrito. Fuimos a Cooper, en Pilsen, y era simplemente la preocupación de “no quiero estar viajando por la ciudad en este momento porque no sabes dónde podría estar ICE”.

CPS enfrenta importantes presiones presupuestarias. ¿Qué cree que se necesita hacer para asegurar que las escuelas del Distrito 3B tengan los recursos que necesitan?

Nosotros, como distrito, tenemos muchos problemas estructurales que no son culpa del CEO actual. No son culpa de la junta actual. Son decisiones del pasado que nos están alcanzando.

Uno de los mayores ejemplos es el servicio de la deuda. En nuestro presupuesto de este año, estamos pagando $900 millones en servicio de la deuda.

Si no hubiéramos tomado esos préstamos en el pasado, estoy seguro de que hubo dificultades presupuestarias en las que las juntas y los CEO de ese entonces dijeron: “Vamos a sacar este préstamo para ayudarnos a mantenernos a flote”. Siguieron haciendo eso con tanta frecuencia que ahora estamos en un punto en el que estamos perdiendo casi una décima parte de nuestro presupuesto solamente en deuda.

Si no tuviéramos esa deuda, tendríamos esos $900 millones para cubrir nuestro déficit ahora.

También tenemos los llamados “pension holidays” del pasado, cuando la junta, cuando estaba bajo control de la alcaldía, no pagó a las pensiones y ahora estamos poniéndonos al día con esos pagos de pensiones.

Definitivamente hay mucha presión presupuestaria. Creo que sabemos que el estado necesita hacer más. Tienen una fórmula de financiamiento; no están financiando completamente esa fórmula.

Hay 849 juntas escolares en Illinois… Illinois, como estado, no está proporcionando suficiente financiamiento a los distritos escolares en comparación con otros estados. Creo que alrededor del 25% de los presupuestos escolares proviene del estado, o algo así, y otros estados hacen mucho más.

Creo que tenemos que trabajar en coalición con los distritos escolares de todo el estado porque todos querrían más recursos. Todos necesitan más recursos.

No puede ser solamente Chicago gritando. Tiene que ser: “¿Qué estamos haciendo para trabajar con estas otras 848 juntas escolares para desarrollar un plan sobre qué necesitamos financiar y por qué y cómo? ¿Qué diferencia va a hacer en nuestro distrito escolar?”.

Esa será la clave para convencer a los legisladores fuera de Chicago de que sí, necesitamos poner más dinero, porque ¿cómo demuestras que eso beneficia a sus distritos y sus comunidades a largo plazo?

Si es reelegido, ¿cuáles son sus principales prioridades y qué cambios le gustaría que las familias vieran en sus escuelas durante su tiempo en la junta?

Creo que, para mí, una de las grandes cosas en las que quiero enfocarme son los contratos realmente grandes. Quiero decir, contratos enormes.

Estamos aprobando millones y millones de dólares cada mes. Una de las cosas que necesitamos hacer es que nosotros, como junta, nos enteramos de todo hasta el final. Estamos al final. Estás votando sí o no, y el distrito con demasiada frecuencia nos dice: “Si no votan que sí a esto hoy, el distrito cierra mañana”.

Eso no puede ser así.

Tenemos que asegurarnos de participar antes en el proceso de contratación y de escuchar las necesidades de nuestras comunidades escolares individuales.

Estoy realmente orgulloso de haber visitado cada una de mis escuelas… Me encanta escuchar a las comunidades escolares. Quiero escuchar a los directores. Quiero escuchar a los LSC. Quiero escuchar a los padres que están involucrados. Hay cosas que podemos aprender de nuestros líderes escolares y nuestra comunidad.

Definitivamente una de las cosas en las que quiero poder trabajar con la gente es: veamos las contrataciones y cuánto estamos gastando, y asegurémonos de que los contratos funcionen para todas nuestras comunidades escolares.

Y luego, ¿cómo ayudamos a las personas a entenderlos? Si es difícil para un miembro de la junta entenderlos, ¿cómo estamos ayudando a la comunidad a entender esas decisiones?

También quisiera ver una mayor participación comunitaria. Creo que tuvimos participación comunitaria en torno a la búsqueda del superintendente y al presupuesto, pero ¿qué estamos haciendo para ayudar a las comunidades a entender regularmente lo que está sucediendo a nivel de la junta?

No se trata solamente de los niños y las escuelas. Todos los habitantes de Chicago deberían estar interesados en esto. El 52% de su factura de impuestos a la propiedad va a las escuelas de Chicago, así que incluso si no tienes hijos en CPS, estás pagando por ello.

¿Cómo estamos ayudando a todos a entender lo que está sucediendo? Colectivamente, como comunidad, podemos ayudar.

¿Hay algo más que le gustaría que los votantes del Distrito 3B supieran?

Soy uno de los pocos miembros de la junta que habla español, y eso es increíblemente importante para mí: poder hablar con nuestra comunidad, hablar con nuestros padres, especialmente sobre lo que está sucediendo, y con los votantes.

He estado tocando puertas varias veces por semana por las tardes, especialmente en Belmont Cragin y Hermosa. Hay muchos hogares latinos donde se habla principalmente español. Siempre digo: “English, español, ¿qué prefieren?”.

Creo que es realmente importante poder comunicarnos con nuestras familias en su idioma preferido. Eso ha sido muy importante para mí en la junta.

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