[caption id="attachment_87233" align="alignnone" width="820"] © Instagram | @texasaerials[/caption] Tras el paso de los huracanes Harvey, Irma y María por Texas, Florida y Puerto Rico, respectivamente, más de un millón de vehículos quedaron afectados por las inundaciones y eventualmente podrían reintegrarse…

Tras el paso de los huracanes Harvey, Irma y María por Texas, Florida y Puerto Rico, respectivamente, más de un millón de vehículos quedaron afectados por las inundaciones y eventualmente podrían reintegrarse a la vida útil a través de subastas o ventas particulares.

Para evitar comprar o vender un auto con daños producidos por las inundaciones, los dueños y los potenciales compradores deben tomar ciertas precauciones para no crear problemas adicionales.

Los expertos de Kelley Blue Book (KBB.com) y Cox Automotive advirtieron que ante la gran cantidad de vehículos afectados, se espera que el precio de los autos usados aumente considerablemente en los próximos meses debido a las leyes de la oferta y la demanda; menso autos disponibles y cientos de miles de compradores en busca de un auto de reemplazo usado.

Por todo esto, todos los compradores de autos usados, incluso aquellos que viven en estados que no han sido afectados por los desastres naturales, deben poner mucha atención para evitar comprar un vehículo con daños causados por las inundaciones a un vendedor sin escrúpulos.

Continúa leyendo para conocer las respuestas a …

Top 6 preguntas sobre autos afectados por huracanes en Estados Unidos

Para los dueños de autos afectados

¿Qué es lo primero que debo hacer?

Es mejor empezar por lo que no se debe hacer: No debes intentar arrancar el motor, ya que si el agua penetró en uno o varios de los sistemas eléctricos o computarizados, podrías causar daños aun mayores.

Si el auto tiene una póliza de seguro de cobertura total (comprehensive insurance), lo primero que debes hacer es llamar a tu agente para iniciar el trámite de reparación o reemplazo del vehículo en caso de que sea declarado “perdida total”.

Si no tienes póliza de seguro, lo mejor es contactar a un mecánico para que evalúe los daños y haga un presupuesto sobre su posible reparación. Una vez que cumplas con este paso, deberás tomar una decisión basada en un sinnúmero de factores sobre el estado del auto y tus finanzas.

Mientras tanto, es recomendable abrir las puertas y las ventanas para eliminar la humedad, intentar secar el interior lo más posible con una aspiradora de agua y quizá arrancar la alfombra para evitar la formación de moho.

¿Qué hago si mi auto es ´perdida total´?

Por regla general, un auto es considerado como ´pérdida total´ por las aseguradoras cuando el nivel del agua superó la consola de instrumentos, donde está la mayor parte de los componentes eléctricos. Individualmente, deberías aplicar el mismo criterio.

Dependiendo de lo que te quede por pagar en tu contrato de compra o lease, por cuánto lo puedes vender para ser desmantelado y a su vez vendido por partes o cuánto tiempo decidas conservar el auto a pesar de los daños, dependerá el valor que tenga un auto afectado por las inundaciones, que de todas formas se verá altamente afectado sin importar si la compañía de seguros decide o no declarar tu auto como ´pérdida total´ o si los daños queden registrados en el historial del vehículo.

¿Debo seguir haciendo mis pagos mensaules?

La respuesta completa la tendrá el banco, Credit Union o cualquier otra institución financiera con la que tengas el contrato de compra o lease. Muchos fabricantes, a través de sus divisiones de financiamento – Ford Credit, GM Financial, Toyota Financial Services, etc. ., ofrecen planes flexibles para resolver la situación, caso por caso.

Para los que buscan comprar un auto usado en las zonas afectadas

¿Cuál es la forma más segura de saber que un vehículo estuvo bajo una inundación?

Se debe obtener el historial del vehículo en algún servicio como (Autocheck, uno de los socios de KBB.com) además de inspeccionarlo visualmente para detectar evidencias obvias como olor a humedad en la cabina, humedad en las alfombras, señales de óxido, agua en el depósito del aceite, residuos de basura en el pozo del maletero, etc.

Si no estás seguro sobre la evidencia de daños de inundación, deberías pagarle a un mecánico independiente para que inspeccione el vehículo, lo cual no es mala idea aún cuando no se trate de un vehículo afectados por inundaciones.

¿Vale la pena aprovechar las ofertas en autos dañados por las inundiaciones?

Por lo general, la mejor idea es evitar comprar un auto afectado por inundaciones debido a que aunque no tenga problemas evidentes de inmediato, lo más seguro es que los desarrolle eventualmente. Además, el historial de un auto afectado por inundaciones afectará también su valor para una venta posterior. Las probabilidades de encontrar una verdadera oferta a largo plazo, son mínimas.

¿Debo estar preocupado a pesar de que no vivo en Texas, Florida o Puerto Rico?

Sí. Los vendedores sin escrúpulos viven en todas partes y tratarán de vender un auto afectado por las inundaciones en cualquier parte como un “auto limpio”, tras registrarlo en otro estado. El historial del vehículo es la clave para evitar caer en este tipo de estafas.

Esta es la foto original publicada por @texasaerials en Instagram.

Rows and rows of #Harvey #flood #cars #hurricaneharvey #storm #houston #texas #htx #djigo4 #dji #djispark #viewfromabove #drone #dronevideo #dronephotography #royalpurpleraceway A post shared by Texas Aerial Photos (@texasaerials) on Sep 19, 2017 at 7:50pm PDT

//platform.instagram.com/en_US/embeds.js