Video: Marilyn Manson, hospitalizado tras caerle estructura en pleno show

El músico fue aplastado por parte del decorado del espectáculo que brindó en Nueva York

El cantante Marilyn Manson debió ser hospitalizado el sábado por la noche, luego de que dos pistolas gigantes que forman parte del decorado de su show se le cayeran encima mientras interpretaba un cover del hit de Eurythmics, “Sweet Dreams (Are Made of This)”. El momento fue captado por varios fanáticos del músico, quienes grabaron el instante preciso en el que Manson era aplastado por dichos elementos de su concierto en el Hammerstein Ballroom de Nueva York.

De manera inmediata, los músicos que acompañan al cantante retiraron el decorado y el artista pudo incorporarse, aunque con suma dificultad. Minutos más tarde, se apagaron las luces y el show se dio por concluido.

Manson fue trasladado a un hospital para recibir la atención necesaria, pero no trascendieron más datos de cómo fue su evolución en las últimas horas.

El accidente se produjo a pocos días de que el músico inicie su gira mundial con motivo del inminente lanzamiento – el 6 de octubre – de su décimo álbum, ‘Heaven Upside Down’, del cual ya pudimos conocer su single “We Know Where You Fu#*ing Live”.