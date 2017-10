Cómo un “like” en Facebook puede meterlo en graves problemas con inmigración

No solo aplica a visitantes sino también a residentes legales y ciudadanos naturalizados de EEUU

Cada vez el control del gobierno sobre nuestra comunicaciones es mayor.

Para inmigrantes, residentes legales y ciudadanos naturalizados, algo tan simple como un “me gusta” en Facebook ahora puede meterlos en graves problemas con las autoridades migratorias en EEUU.

Luego que el Departamento de Seguridad Nacional hizo pública su política sobre la recopilar información de las redes sociales de inmigrantes y ciudadanos naturalizados que entren a EEUU, las preocupación no para de retumbar.

La política, publicada la semana pasada en el Registro Federal, amplía las categoría de revisión de información de las redes sociales a residentes permanentes y ciudadanos nacionalizados sobre todos los perfiles, “tags” o manijas asociadas con cada persona.

Nuala O’Connor, director del Centro para la Democracia y Tecnología, con sede en Washington DC dijo en entrevista al Detroit Free Press que está profundamente preocupado por el alcance de la recolección de información dada las acciones de la administración Trump en términos migratorios. Sobre todo al desconocerse como se usará esta información.

El propio O’Connor, nacido en el Reino Unido y hoy ciudadano estadounidense naturalizado fue el primer director de privacidad en el Departamento de Seguridad Nacional en el gobierno de George W. Bush.

Para el experto la inclusión de los residente y ciudadanos naturalizados en esta recolección de información es sorprendente.

“No no creo que ser un ciudadano naturalizado me hace un ciudadano de segunda clase de este país. Ahora me parece que a primera vista”, concluye.

Por su parte Joanne Talbot, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que “El DHS, en su capacidad de aplicar la ley migratoria monitorea las redes sociales disponibles al público para proteger el territorio nacional”.

Por eso organizaciones pro inmigrantes advierten que si una persona está cruzando la frontera con un teléfono en el bolsillo, puede que tenga que mostrarlo para que lo revisen accediendo a sus mensajes y redes sociales.

Por eso aconsejan a las personas viajar sin su teléfono real al cruzar la frontera y utilizar un teléfono móvil prepago en su lugar. También aconsejan eliminar todas las aplicaciones de un teléfono cuando se viaja.