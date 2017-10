Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker en una pelea de gatas

No habrá "Sex and the City 3"

Kim Cattrall le hincó las garras a Sarah Jessica Parker, al decir que “pudo haber sido más amable” al hablar sobre la cancelación de la tercera película de “Sex and the City“.

La actriz ha dejado claro que ella en ningún momento le exigió algo especial o económico a la producción, sino todo lo contrario. “Llevo un año diciendo que no“, Según el “Daily Mail” la actriz reafirma que desde el primer momento en el que se habló de una tercera parte ella siempre dijo no. “Mi respuesta siempre fue no, un respetuoso pero firme no“.

Cattrall reconoce que entre ella y sus compañeras del elenco el lazo más fuerte era la serie. “Ellas tienen hijos, yo soy diez años mayor, y desde que se terminó el proyecto he estado alejada de Nueva York, así que no las veo mucho“. Pero, en relación a Parker recalcó que no entiende “cuál es su problema, yo no tengo ninguno“, según declaraciones recopiladas por la cadena E!

Cuando Parker confirmó que no habría una tercera película, fue enfática al decir que lamentaba que la cinta no llegara a ver la luz. Dijo: “Estoy decepcionada. Teníamos un guión realmente hermoso, divertido… Y no estoy decepcionada solo porque no podremos contar la historia, y tampoco tendremos la experiencia de hacerla, es más por la gente. Por la audiencia que ha estado esperando ver una nueva película”.

Con estos comentarios avivó las llamas de las dudas, y cuando el nombre de Kim Cattrall salió a escena todas las miradas giraron hacía ella, culpándola por la cancelación del proyecto.