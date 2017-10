¿Qué esconden siete sitios que Google Maps no quiere que veas?

Si intentas buscar alguno de estos lugares en la herramienta de Google, notarás partes de los mapas pixeleados

Google tiene una infinidad de herramientas que nos facilitan la vida, como es el caso de Google Maps, el cual no solo nos saca del apuro cuando necesitamos ir a un sitio que no conocemos o para indicarnos que carretera o camino hay que tomar cuando salimos de nuestra ciudad, también mediante ella podemos conocer sitios que no hemos visitado y que es probable, no lo haremos jamás.

Sin embargo, no todo es visible en Google Maps. Seguramente te ha pasado que buscando un sitio en concreto, haz notado que parte de la imagen aparece pixeleada, lo que hace creer que o tu computadora no la cargó bien o que esa foto está dañada de origen.

Sin embargo, lo cierto es que Google esconde con este truco ciertos sitios que no quiere que veas, pese a que Google Street sí los muestra.

En seguida te dejamos una lista de lugares que si los buscas en Google Maps te percatarás que hay áreas que no se visualizan claramente. Hasta hace poco, la empresa había censurado en esta herramienta bases y campos militares, pero recientemente, prácticamente todas son visibles, por lo que es todo un misterio del por qué estos sitios siguen protegidos. ¿Qué será lo que hay en ellos?