La política migratoria de Donald Trump amenaza con estropear la boda de Ricky Martin

La boda que el astro boricua Ricky Martin lleva planeando por meses con su novio Jwan Yosef, podría verse afectada por la restricción impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump a los ciudadanos sirios.

Resulta que el fotógrafo israelí tiene familiares en Siria. Debido al veto de Trump, parientes de Yosef podrían verse imposibilitados de asistir al evento en Estados Unidos.

El cantante boricua no descarta llevar a cabo la ceremonia en otro país. “Ahora mismo estamos lidiando con las invitaciones y todo. También tenemos que lidiar con el hecho de que la gran mayoría de la familia de mi prometido es de Siria. Así que posiblemente no podrán venir a este país. Así que podríamos considerar hacerla en Estocolmo o en España”, dijo a la revista Once Drive.

Sin embargo, pese a los inconvenientes, el cantante se muestra esperanzado en que será un evento maravilloso.

“Será maravilloso y la gente hablará por mucho tiempo del casamiento. Somos una familia moderna y creo que la gente debe verlo para normalizar la belleza de nuestro núcleo familiar. Esa es la razón por la que quiero que sea público y por la que compartiré ese momento con el mundo”.