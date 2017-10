Político boricua contra la pared por este video sobre “truco” con suministros

Han habido tormentas después del huracán María

PUERTO RICO – “Quieren hacer ver que me robé una paleta de leche…pero papá Dios está allá arriba y ve todos mis movimientos. Mi comunidad me conoce y sabe lo que doy. No soy esa clase de persona”.

Así reaccionó el representante Luis Ramón “Narmito” Ortiz, ante las alegaciones que hizo una ciudadana a través de redes sociales en el que, mediante un vídeo- señala que, supuestamente, el político se apropió de forma ilegal de unos suministros que estaban dirigidos a damnificados del huracán María y los llevó en una guagua roja a su residencia, en Guayama.

“Te aseguro que eso no es cierto… la política es maligna y hay que gente con buenas intenciones, pero hay otra gente con sus intenciones”, declaró Ortiz a este diario vía telefónica.

A insistencia de este medio el representante del distrito 30 (Arroyo, Salinas y Guayama) dio su versión de los hechos.

Insistió que la paleta con más de 600 cajas de leche en disputa fue parte de una donación recibida por parte de la Federación Hispana de Nueva York, gracias a una gestión que hicieron unas personas identificadas como Arilín Martínez y José Gómez, quienes se comunicaron personalmente con el Alcalde para preguntar cómo podían ayudar a su distrito.

“Como el Gobierno lo que estaba dando eran uno snacks, yo les dije a ellos que nos enviaran alimentos, incluyendo la leche. Y todas esas donaciones las recibí en el Centro de Convenciones de Guayama, donde están ubicado el centro de acopio de ese municipio. Desde allí, llamé a la gente de Arroyo y Salinas para que se llevaran suministros para la gente de esa zona”, relató.

En cambio, según Ortiz, decidió quedarse con la paleta de leche para unir este alimento a otros suministros que serían donados por los reguetoneros Clandestino y Yailemm -oriundos de Guayama- en comunidades como Barranca, Nuevo Amanecer y Brisas del Mar Caribe.

“Las puse en la marquesina de mi casa por razones de seguridad porque las podían hurtar, en lo que los muchachos (cantantes) llegaban de un viaje que tenían por Boston”, agregó.

Una vez el dúo pisó suelo boricua, prosiguió, se comenzó la entrega de alimentos, incluyendo las cajas de leche.

“Se supone que terminamos la entrega hoy, después de las 5:00 de la tarde, en Brisas del Mar Caribe. Tuve que interrumpir la entrega para aclarar por acá en San Juan todo lo que ha trascendido”, expresó.

Respecto a la persona que grabó el vídeo y lo colgó en redes sociales, dijo lo siguiente: “Lo triste del caso es que esa persona, si tenía buena intención y de verdad está preocupada por Puerto Rico y los suministros, ¿por qué no se bajó a ayudarme a darle comida a la gente?”.

(Por Bárbara J. Figueroa Rosa / bfigueroa@primerahora.com)